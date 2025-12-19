Estra acquista il 100% di Eolica PM S.r.l. da Alerion Clean Power

Prato, 19 dicembre 2025 – Perfezionato questa mattina il closing dell'operazione di acquisto da parte di Estra del 100% di Eolica PM S.r.l. da Alerion Clean Power. Passa così alla multiutility il parco eolico operativo da 51,75 MW, situato nei comuni di Morcone e Pontelandolfo, in Campania, che nel periodo 2020-2024 ha registrato una produzione media annua di circa 136 GWh.L’operazione prevede un Enterprise Value di 155,9 milioni di euro e un corrispettivo pari a circa 134 milioni di euro, corrisposto integralmente per cassa al closing.L’investimento si inserisce nel Piano Industriale 2025–2029, che prevede 500 milioni di euro destinati allo sviluppo della produzione rinnovabile, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza energetica dei territori.