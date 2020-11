Estate di San Martino: oggi al mare hanno fatto il bagno

Sabato 7 novembre 2020 spettacolarmente tiepido e invitante: i social pullulano di foto in spiaggia

È stato, è un sabato 7 novembre 2020 semplicemente spettacolare come clima, tiepido e invitante. In due parole: da mare.

E infatti tanti toscani non si sono lasciati pregare: i social pullulano di foto di persone in spiaggia, e c'è chi giura di aver fatto il bagno in mare.

È il periodo dell'estate di San Martino (santo che morì l'8 novembre 397 e si celebra l'11 del mese, giorno del funerale) tradizione confermata. E c'è da aspettarsi qualche altra bellissima giornata:

L'estate di San Martino dura tre giorni e un pochinino, recita infatti l'adagio.

L'inizio di novembre da molti secoli è spesso caratterizzato da temperature miti, invitanti, da gita fuori porta e quest'anno 2020, funestato da una pandemia ancora in corso, non ha fatto eccezione. Almeno questo, verrebbe da dire...