La “Cavalcata del Bicentenario” partita da Scarperia e San Piero

La squadriglia dell’Esercito protagonista di 7 tappe in Toscana. Questa mattina al via la decima tappa Scarperia e San Piero - Firenze della “Cavalcata del Bicentenario”, iniziativa organizzata dall’Esercito Italiano per celebrare i 200 anni della fondazione della Scuola di Cavalleria. A portare il saluto istituzionale, in località “Tagliaferro”, il Sindaco del comune di Scarperia e San Piero, Federico Ignesti, che si è intrattenuto con i militari complimentandosi per l’iniziativa: “è un vero piacere per me presenziare all'inizio della prima tappa toscana di questo evento che celebra i 200 anni della Scuola di Cavalleria.

La nostra comunità ha un forte legame con l'Esercito Italiano sviluppato negli anni anche grazie alla vicinanza dell'Istituto Geografico Militare che è stato, recentemente, ospite della nostra scuola" ha dichiarato il primo cittadino.

Due le squadriglie in viaggio, ognuna composta da quattro binomi a cavallo. La prima è partita da Lecce, città che ospita attualmente la Scuola di Cavalleria, lo scorso 3 settembre, e la seconda da Venaria Reale (TO), prima sede della Scuola di Cavalleria, il 3 ottobre. Raggiungeranno Roma il 27 ottobre dove l’evento avrà il suo epilogo in piazza di Siena.

Durante il loro percorso attraverseranno diverse città nelle quali avrà luogo la cerimonia dell’Alzabandiera e la consegna del Tricolore alle autorità cittadine da parte della squadriglia a cavallo. Per la Toscana, Siena.

Le tappe, che si snodano lungo percorsi coincidenti con alcune antiche vie consolari romane, prevederanno l’incontro con le autorità locali e momenti di condivisione con i cittadini.

Nella giornata del 16 ottobre la squadriglia riprenderà la cavalcata percorrendo il tratto Ponte a Ema (Fi) – Strada in Chianti (Fi).

L'iniziativa, organizzata dall'Esercito Italiano, vuole ricordare la fatica, nella polvere e nel sudore, degli uomini e dei quadrupedi, nonché le gesta, i valori e le virtù fondanti dei Cavalieri, affrontando un'impresa dai toni epici.

Nella foto di gruppo (foto 3 e 4): da sinistra a destra, insieme ai militari, il dottor Simone Bettini (Federmeccanica vicepresidente), Elisabetta Costanzo (B&B Tagliaferro), l’assessore Pietro Modi, la Professoressa Meri Nanni (dirigente scolastico - Istituto Comprensivo Scarperia e San Piero a Sieve) e il sindaco Federico Ignesti