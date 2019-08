Erik Pulgar è un nuovo giocatore viola

Il Bologna Fc 1909 ha ceduto all’ACF il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista a titolo definitivo. Sulle maglie della Fiorentina ci sarà il logo Mediacom

L'ACF Fiorentina ha acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Erick Antonio Pulgar Farfan dal Bologna F.C.1909. Pulgar è nato il 15 gennaio 1994 ad Antofagasta (Chile) e vanta 22 presenze con la maglia della Nazionale del suo paese.

Mediacom Communications Corporation annuncia che sarà sulle maglie da gioco della Fiorentina per la Stagione 2019-20. Rocco Commisso intende ulteriormente investire sulla squadra di Firenze rafforzando ancora di più il legame che unisce la Fiorentina all’azienda americana, con l’obiettivo di riportare la squadra ai livelli che la città merita. L’accordo garantirà un aiuto importante per il Club per riuscire a competere in questo mondo del calcio, nel quale le regole sono molto stringenti.

Rocco Commisso ha così commentato la notizia del nuovo accordo: “Credo fortemente nelle potenzialità dell’immagine di Firenze e della Fiorentina. Questa sponsorizzazione garantirà al brand Made in Florence una visibilità nazionale che, grazie a Mediacom, sarà anche internazionale. Sono convinto sia fondamentale rafforzare il legame tra Mediacom e il Club viola per ottenere vantaggi reciproci e raggiungere obiettivi importanti”.