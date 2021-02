Epilessia, Torre San Niccolò e Porta San Frediano si tingono di viola

L’assessore Funaro: “Vogliamo sensibilizzare i cittadini su questa malattia neurologica cronica e aumentarne la comprensione”

Dare visibilità e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’epilessia per sconfiggere l’ignoranza e con essa il pregiudizio. Questo l’obiettivo della Giornata internazionale per l’epilessia che si celebra oggi nel mondo, in Italia e anche a Firenze, dove per l’occasione, con il patrocinio del Comune, stasera saranno illuminate di viola, colore simbolo della malattia, Torre San Niccolò e Porta San Frediano. Di viola si tingerà anche il Centro epilessia di Careggi.

“Firenze aderisce alla Giornata internazionale dell’epilessia - ha detto l’assessore a Welfare Sara Funaro -. Con questa iniziativa vogliamo sensibilizzare i cittadini su questa malattia neurologica cronica e aumentare la comprensione dell’epilessia, definita malattia sociale che se non viene curata può avere un impatto negativo sull’autonomia delle persone che ne sono affette”.

Quella di oggi è una giornata dedicata a una malattia diffusa, ma ancora nell’ombra. Basti pensare che pur potendo interessare 1 italiano su 100 (in Toscana si stima vi siano 35.000 persone affette da epilessia), lo stigma sociale a essa storicamente correlato è ancora oggi motivo di grande sofferenza e discriminazione e porta le persone affette a nascondersi e a nascondere la propria malattia. Quest’anno l’iniziativa assume un significato ancora più importante e vuol fare luce sulla malattia e sui pazienti che hanno visto il distanziamento sociale imposto dalla pandemia aggiungersi alle barriere psicologiche e sociali da affrontare ogni giorno. Per andare oltre le necessarie barriere fisiche, il Centro epilessia di Careggi, operante presso la SOD Neurologia 2, con il patrocinio dell’AOU Careggi, promuoverà tale giornata con un open-day virtuale. Attraverso un canale telefonico il personale del Centro epilessia sarà presente dalle 9 alle 13 per dare informazioni, chiarire dubbi e rispondere a domande dei cittadini, inerenti alla malattia, compresa la recente tematica dell’epilessia all’epoca del Covid-19 (numero 055 7946900).

La Lega italiana contro l’epilessia (LICE), a cui aderisce il Centro di Firenze, ha promosso inoltre alcune iniziative online sul canale Facebook Fondazione Epilessia LICE. Tra queste andrà in onda a partire dalle 11 la diretta ‘Epilessia in pillole’, 18 brevi interventi sulle tematiche più frequenti in epilessia e, dalle 16, la proclamazione dei vincitori del Contest ‘Epi-Factor’. A tale concorso le persone con epilessia hanno partecipato inviando un contributo artistico che sarà votato da una giuria che annovera tra gli altri membri Serena Dandini e Gianrico Carofiglio.