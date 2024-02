Enrico Pieranunzi con il suo trio in concerto al Teatro Niccolini

Il Teatro Niccolini si prepara ad accogliere un evento musicale di rilievo nazionale. Domenica 17 marzo alle ore 21, unica data in Toscana, salirà sul palcoscenico sancascianese la formazione Enrico Pieranunzi Trio. Il pianista, compositore, arrangiatore, Enrico Pieranunzi si esibirà in concerto con il contrabbassista Thomas Fonnesbaek e il batterista Francesco Petreni per l'unica data in Toscana. L’evento è promosso e organizzato dal Comune di San Casciano in Val di Pesa.

Enrico Pieranunzi ha registrato più di 70 CD a suo nome spaziando dal piano solo al trio, dal duo al quintetto e collaborando, in concerto o in studio d’incisione, con Chet Baker, Lee Konitz, Paul Motian, Charlie Haden, Chris Potter, Marc Johnson, Joey Baron. Pluripremiato come miglior musicista italiano nel “Top Jazz”, annualmente indetto dalla rivista “Musica Jazz” (1989, 2003, 2008) e come miglior musicista europeo (Django d’Or, 1997), Pieranunzi ha portato la sua musica sui palcoscenici di tutto il mondo esibendosi nei più importanti festival internazionali, da Montreal a Copenaghen, da Berlino e Madrid a Tokyo, da Rio de Janeiro a Pechino.

Premi, riconoscimenti internazionali, circa 80 CD a suo nome, collaborazioni con i grandi in registrazione divenute storiche. Persino Ennio Morricone gli ha dedicato un brano. Enrico Pieranunzi è l'unico italiano ad essere presente come compositore nel New Real Book, la “Bibbia del jazz” nel mondo.

Il trio propone un repertorio di brani originali che si fondono con alcuni classici del jazz tradizionale e contemporaneo in un gioco di inventiva ed interplay, intenso e vario, dove la creatività, la melodia e lo swing sono espressi ad altissimi livelli grazie all'intesa e alla complicità dei musicisti. Ingresso posto unico: 15 euro.