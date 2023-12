Ennesima spaccata in un bar di piazza Pier Vettori

Ancora una volta siamo a denunciare ad alta voce degrado e nel quartiere Isolotto-Legnaia. Un uomo è stato visto da alcuni residenti spaccare la porta a vetro del “Bar Francesconi” di piazza Pier Vettori. Proprio il trambusto dell’infrangersi del tombino in ghisa contro la porta ha tirato giù dal letto i residenti. Si tratta del secondo furto in pochi mesi.

“Possibile che questa escalation di furti non svegli l’amministrazione comunale e di quartiere? Il silenzio assordante del Pd è la dimostrazione della loro incapacità politica” dichiarano il Capogruppo in Palazzo Vecchio Lega Federico Bussolin, il Segretario Lega Firenze Barbara Nannucci e il Capogruppo Quartiere 4 Lega, Davide Bisconti. “È fondamentale ricordare come su piazza Pier Vettori come Lega più volte abbiamo sollevato il problema sicurezza restando inascoltati. Non basta l’estetica per salvare una piazza dal degrado. Troppe volte nella zona imperversano malviventi protagonisti di furti o per la gestione abusiva dei parcheggi auto. Solo una videosorveglianza costante e continua h24 della zona, anche esterna alla piazza e dei negozi limitrofi, può fare da vero deterrente. Basta discorsi. Servono fatti concreti”.

Continuano i servizi mirati della Polizia Municipale contro degrado e spaccio. Gli ultimi interventi del Reparto di Rifredi hanno riguardato le zone del giardino di via Locchi e di piazza Dalmazia.

Il primo caso risale a mercoledì sera. Gli agenti stavano passando in auto quando hanno notato l’uomo che, alla vista della vettura di servizio, cercava di passare inosservato. Fermato per un controllo, questi ha dichiarato di non avere i documenti ma quando gli agenti gli hanno chiesto di svuotare le tasche si è rifiutato cercando di allontanarsi. Bloccato, l’uomo è stato accompagnato presso la sede del Reparto. Qui è stato perquisito e gli agenti hanno rinvenuto 10 grammi di hashish e 8 grammi di cocaina già divisa in dosi e pronta per lo spaccio. È stato identificato come un 30enne nordafricano non in regola con la normativa sull’immigrazione e già noto alle forze dell’ordine. Per lui è scattata la denuncia per spaccio e posizione irregolare sul territorio italiano.

Giovedì pomeriggio il secondo intervento. Una pattuglia impegnata nel servizio “Firenze Sicura” stava transitando nel tratto finale di via Reginaldo Giuliani verso piazza Dalmazia quando è stata insospettita dal comportamento di un uomo. Questi, infatti, è stato notato mentre stava nascondendo qualcosa in un pacchetto di sigarette. Gli agenti lo hanno quindi fermato: dal controllo è emerso che l’uomo, 50 anni nordafricano, aveva nascosto nel pacchetto una dose di crack e in tasca una pipa e del tabacco sfuso. Già noto come consumatore di sostanze stupefacenti, l’uomo è stato nuovamente segnalato alla Prefettura. La droga e la pipa sono state sequestrate.