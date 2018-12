Empoli vs Udinese 2 -1. Zajc e Caputo in gol. De Paul fallisce un rigore.

Una vittoria per l'Empoli che fa morale, ma ancora tanto lavoro per Iachini.

Arriva la prima vittoria per l'Empoli con la gestione Iachini, una vittoria frutto di due occasioni, due delle poche avute per l'Empoli, che per quasi tutto il primo tempo è stata in difficoltà, sempre in apnea ed impiegando tanta fatica a costruire qualcosa di interessante dal momento che l'Udinese ha effettuato un'ottima copertura in fase di non possesso. Si può dire tranquillamente che il risultato sia un pò bugiardo per il fatto che l'Udinese ha prodotto 21 tiri, tesaurizzando un solo gol all'attivo, un gol annullato a Kevin Lasagna (fuorigioco) ed un rigore fallito da De Paul. La squadra messa in campo da Iachini ha deluso nel primo tempo visto che gli avversari costruivano occasioni da rete in serie oltre al fatto che il portiere dell'Empoli, Provedel ha parato l'impossibile. L'Udinese ha mostrato una certa personalità ma ha vinto l'Empoli che sblocca il risultato al 41' con Zajc, alla prima occasione. Questa la dinamica: Zajc scambia con Krunic, penetra in area di rigore, Caputo gli fa da sponda e da pochi passi fulmina Musso con la difesa friulana immobile. In avvio di gara la squadra di Velasquez ci aveva provato con Pussetto con un tiro pericoloso dal limite, al 20' De Paul con un destro a giro, al 22' Wague dal limite dell'area di rigore, al 26' traversa di Lasagna, al 29' ancora Pussetto, al 33' Stryer Larsen con destro improvviso, al 39' ancora De Paul che ha provato un destro da limite, al 43' ci prova Pussetto a siglare la rete del pareggio ed al 45' altra occasione per De Paul, che tenta la stoccata di destro dal limite ma la palla sfila di poco a lato rispetto alla porta di Provedel. Quindi l'Udinese crea e l'Empoli vince.

Finale primo tempo: Empoli 1 Udinese 0.

In avvio di ripresa, al 6 minuto, arriva il raddoppio dell'Empoli con Caputo il cui gol arriva da un calcio d'angolo di Zajc verso il primo palo, spizzata di Krunic verso il swcondo palo per Caputo che si inserisce alla perfezione non sbagliando a porta sguarnita. Ancora Empoli: 2 tiri 2 goal. Da segnalare un gran tiro da fuori di Traorè, una grandissima conclusione dalla distanza che impegna non poco Musso tanto da spedire la palla in angolo. Velasquez fa uscire Samir per infortunio ad una spalla, al suo posto entra Machis con il conseguente cambio di modulo: 4-2-3-1 per gli ospiti. Al 78' l'arbitro Giacomelli decreta un calcio di rigore per i friulani dopo un silent check con il Var dal momento che il fallo di Maietta su Lasagna era all'interno dell'area di rigore. Al 79' De Paul, dal dischetto, fallisce il calcio di rigore spedendo altissimo il pallone oltre la porte difesa da Provedel. Nonostante il rigore fallito, all'81', arriva la rete di Pussetto nata da una grande giocata sulla sinistra di Machis che sfonda e mette il traversone al centro, proprio per Pussetto, che calcia al volo e batte Provedel.

Nel finale di gara l'Udinese attacca a testa bassa alla ricerca di un pari dando vita ad un proprio batti e ribatti nell'area di rigore empolese i cui difensori blindano la porta difesa da Provedel. Da sottolineare due azioni personali di Traorè (87')e di Acquah (88'). La prima un'azione personale dal limite, la seconda un vero e proprio contropiede ma che trovano sempre pronto Musso a salvare la propria porta. All'89' D'Alessandro ad un passo dal pari, in pieno recupero Machis tenta un tiro dalla distanza. La gara dell'Udinese si chiude qui. Adesso per l'Empoli incomincia per l'Empoli un nuovo campionato e questa vittoria rappresenta una buona dose di morale dopo le gare perse, ma ci sarà ancora tanto lavoro da fare....per mister Iachini....

Risultato finale: Empoli 2 Udinese 1

Empoli (4-3-2-1): Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Antonelli; Acquah, Bennacer, Traore (46' st Veseli); Krunic (37' st Brighi), Zajc (15' st La Gumina); Caputo. All. Iachini

Udinese (3-5-1-1): Musso; Wague, Ekong, Samir (19' st Machis); Tre Avest (39' st D’Alessandro), Fofana, Mandragora, Pussetto, Larsen; De Paul; Lasagna All. Velazquez

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 41’ p.t. Zajc (E), 6’ st Caputo (E), 36’ st Pussetto (U)

Ammoniti: Di Lorenzo, Krunic (E), Mandragora, Fofana (U