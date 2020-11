Empoli vs Reggina 3-0. Nella ripresa la svolta della gara.

​L’Empoli batte la Reggina, Il Frosinone perde ed il Chievo pareggia ed i n virtù di questo l’Empoli si porta da solo in prima posizione a 16 punti. I gol dell’Empoli, che decidono la gara, arrivano tutti nella ripresa: apre Mancuso, Matos raddoppia ed Olivieri sigla il terzo gol.

In avvio di gara la Reggina parte bene, meglio dell’Empoli, tanto da provare ad imporre il proprio gioco e non soffrendo contro un Empoli molto attento. Il primo tempo si può definire come una fase di studio per entrambe le squadre ma, nonostante il passare dei minuti, nessuna delle due riesce a spezzare l’equilibrio. Da segnalare al 1’ una conclusione di Bandinelli che tenta, dal limite, una conclusione con il mancino che si perde di un soffio al lato. Al 9’ Bianchi prolunga sul secondo palo, sugli sviluppi di un corner di Bellomo, ma la difesa devia provvidenzialmente in calcio d’angolo. Dopo due minuti ci prova Mancuso da fuori ma il suo sinistro è debole e facile presa per Guarna.

Finale primo tempo: Empoli 0 Reggina 0

Nella ripresa il risultato si sblocca con Mancuso che, di testa, manda la palla in rete su input di Bandinelli. Al 14’ arriva il raddoppio con gol di Matos che riesce ad infilarsi nella linea difensiva della Reggina superandoi di destra Guarna. Al 19’ la Reggina tenta la reazione con una conclusione improvvisa di Bellomo che termina al lato. Al 26’, sul fronte opposto, ci prova Bajrami ma Guarna respinge. Al 33’ arriva il terzo gol dell’Empoli che , dal vertice dell’area avversaria, conclude di poco a lato.

Risultato finale: Empoli 3 Reggina 0.