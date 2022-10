Empoli vs Milan 1 -3. Il Milan si sveglia nel finale. gol di Bajrami

Il Milan ad Empoli vince col risultato d1 1-3, un risultato ottenuto in modo complicato e nei minuti finali da Ballo-Touré, un giocatore che non andava a segno da diverso tempo con il suggello di Leao che si è dimostrato essenziale e decisivo in occasione del primo gol di Rebic in quanto autore dell’assist. Inutile il gol di Bajrami su punizione ed in pieno recupero dal momento che la gara si è decisa negli ultimi cinque minuti di extra time. Una gara folle che consente al Milan di rifarsi della partita persa contro il Napoli nella gara pre-sosta di campionato. Nonostante la vittoria Pioli dovrà gestire gli infortuni di Calabria, Saelemaekers e Kjaer.

Empoli vs Milan è apparsa un match lento e fermo sullo 0-0 fino ad 11 minuti dalla fine diventando poi frenetico e pieno di emozioni. L’uno-due che mette ko i ragazzi di Zanetti arriva tra il 48′ e il 51’della ripresa: un incubo. Nonostante questo salta agli occhi il fatto che il Milan non si è mai dimostrato molto concreto fino a quando Bajrami, al 92′, con una punizione perfetta, aveva pareggiato il gol di Rebic.

All’Empoli rimangono molti rimpianti, uno, tra questi è il fatto che l’arbitro (non si ricorre al var per un’eventuale verifica) non ha ravvisato che Tonali ha effettuato la rimessa molti metri avanti rispetto al punto dove in effetti la palla era uscita dal campo. Questa imprecisione ha favorito il primo gol del Milan. L’Empoli ha dimostrato di sapergli resistere e che già ad inizio gara aveva fatto vedere le sue intenzioni dove Vicario è risultato per ben due volte decisivo, prima di piede su Leao, poi allungandosi su Saelemarkers che sbaglia un gol quasi fatto.

Con il passare dei minuti l’Empoli riesce ad assestarsi proponendosi in avanti con Tatarusanu che para il diagonale di Henderson e Ballo-Touré che rischia il rigore sui Hass. Nella ripresa i ragazzi di Zanetti riescono ad approfittare di qualche indecisione dei rossoneri che si dimostrano piuttosto inoffensivi. Giroud prende in pieno la traversa su punizione sprecando un contropiede mentre Vicario respinge una punizione di Tonali che Luperto devia in angolo. La gara sembra finire sullo 0-0 ma tutto può ancora succedere ed infatti succede: Bajrami pareggia, Ballo-Tourè porta in vantaggio il MIlan e Leao chiude i conti.

Si capisce che vuol dire essere il Milan, la Juventus, l’Inter, la Roma, la Lazio, il Napoli ed altre ancora e cosa vuol dire essere l’Empoli, ….. ma già non ha mai avuto uno scudetto sul petto da mostrare…adesso testa alla prossima gara…

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas (38′ st Cambiaghi), Grassi (47′ pt Marin), Henderson (13′ st Bajrami); Pjaca (13′ st Bandinelli); Lammers, Satriano (37′ st Destro).A disp.: Perisan, Ujkani; Cacace, Ebuehi, Guarino, Walukiewicz; Baldanzi, Degli Innocenti, Fazzini, Ekong. All.: Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria (39′ pt Kalulu), Kjaer (28′ st Dest), Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere (28′ st Diaz), Leao; Giroud (28′ st Rebic). A disp.: Jungdal, Mirante, Gabbia, Thiaw; Adli, Bakayoko, Krunic, Pobega, Vranckx; Lazetic. All.: Pioli.

ARBITRO: Aureliano di Bologna.

MARCATORi: 34′ st Rebic (M), 47′ st Bajrami (E), 49′ st Ballo-Tourè (M), 52′ st Leao (M)

NOTE: Ammoniti: Kjaer, Bennacer (M); Haas, De Winter, Luperto, Zanetti (E). Recupero: 4′ pt, 7′ st