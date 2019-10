Empoli vs Cremonese 1 - 1 Pareggio in rimonta

cuoregrigiorosso.com

Una sfida dove ha visto gli ospiti, guidati per la prima volta da Marco Baroni e capaci di raddrizzare il risultato con un buon secondo tempo prima di rimanere in dieci per poi saper soffrire per tenere stretto il risultato fino al termine della gara.

Il posticipo tra Empoli e Cremonese si chiude sul risultato di 1 -1.

In avvio di gara (11') la prima vera conclusione a rete è di marca grigio rossa anche se Brignoli non si lascia sorprendere dal tiro di Arini. Al 16' c'è un bello spunto di Frattesi nonostante la sua conclusione non sia una delle più precise tanto che si perde sul fondo. L'incontro sembra indirizzato su un certo equilibrio, anche se l'Empoli mantiene un migliore possesso palla ma i grigio rossi riescono a chiudere bene gli spazi tanto che al 20’ Kingsley chiama ancora all’intervento Brignoli. Dopo due minuti lo scenario cambia con Stulac che da fuori area fa partire un potente tiro che Agazzi non riesce a neutralizzare nonostante il tentativo di deviazione in extremis. La Cremonese mette in mostra una certa reazione al 25' con Castagnetti che non riesce a sfruttare un calcio d'angolo, mentre sul fronte empolese i giocatori partono spesso in contropiede. Al 33' l'Empoli torna a farsi minaccioso ma il tiro di Frattesi si perde di un soffio al lato. Al 36' la prima vera occasione per la squadra di Baroni con Ceravolo che si impossessa di un errato retropassaggio di Romagnoli che costringe Brignoli ad una frettolosa respinta, ripresa da Magos che non riesce a trovare il varco vincente. Risultato finale primo tempo: Empoli 1 - Cremonese 0.

Nella ripresa si assiste ad una vera e propria metamorfosi della squadra ospite tanto che sia Magos che Soddimo avrebbero potuto siglare il pari. Infatti la ritrovata dinamicità della Cremonese porta i suoi frutti all'11' con una efficace triangolazione Migliore-Castagnetti-Soddimo tanto che quest'ultimo conclude in bello stile riportando la gara in parità. L'1-1 carica gli ospiti che si rendono pericolosi prima con Magos e poi al 18' costringendo Brignoli a superarsi. A questo punto della gara con la Cremonese molto spinta in avanti Arini incappa nel secondo giallo lasciando i suoi con un uomo in meno. Mister Baroni inserisce Deli a centrocampo, affidando il peso dell'attacco al solo Palombi. Al 28' Magos conclude di prima intenzione da buona posizione ma Brignoli blocca. Sul fronte opposto Frattesi costringe Agazzi ad intervenire per ben due volte. Più passano i minuti più l'Empoli aumenta la pressione per cercare di sfruttare la superiorità numerica. Frattesi, Merola e Antonelli tentano la conclusione ma la retroguardia grigiorossa è molto attenta tanto che riesce a guadagnarsi un punto in trasferta, un buon auspicio per Marco Baroni che ha iniziato proprio con questa gara la sua avventura sulla panchina della Cremonese, e trovandosi ad affrontare una squadra con forti ambizioni, almeno così pare...

Franca Ciari

EMPOLI-CREMONESE 1-1 (1-0)

RETI: 22′ Stulac (E), 56′ Soddimo (C)

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Nikolaou, Romagnoli, Balkovec (82′ Antonelli); Dezi, Stulac, Frattesi; Laribi (72′ Merola); Piscopo, Mancuso.

A disp.: Perucchini, Provedel, Bajrami, Fantacci, Gazzola, Ricci, Lombardi, Pirrello.

All.: Cristian Bucchi

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Caracciolo, Bianchetti, Ravanelli; Mogos, Kingsley (90’+4 Renzetti), Castagnetti, Arini, Migliore; Soddimo (69′ Deli), Ceravolo (69′ Palombi).

A disp.: Ravaglia, Volpe, Cerri, Zortea, Gustafson, Boultam, Ciofani.

All.: Marco Baroni

ARBITRO: Sig. Manuel Volpi della sezione di Arezzo (Assistenti: Sig. Marcello Rossi di Novara e il Sig. Pasquale Capaldo di Napoli. Quarto uomo: Sig. Marco Monaldi di Macerata)

NOTE: Circa 19° C percepiti al Castellani, cielo per lo più nuvoloso. Terreno in mediocri condizioni. Kingsley (C) ammonito al 42′ per gioco scorretto. Arini (C) espulso al 66′ per doppia ammonizione: entrambe per gioco scorretto, la prima al 21′.

AMMONITI: Kingsley (C)

ESPULSI: Arini (C)

ANGOLI: 5-4

RECUPERI: 0′ ; 4′