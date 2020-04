Empoli: ora sindaco e assessori ricevono per telefono

Sospesi per il Coronavirus gli appuntamenti in Comune nelle prossime settimane si potranno contattare via telefono o per mail. Tutti i dettagli

EMPOLI – In questo periodo e fino al termine dell’emergenza sanitaria legata al Covid19, il ricevimento al pubblico del sindaco Brenda Barnini e degli assessori del Comune di Empoli è stato sospeso.

Tuttavia per questi giorni e almeno per il mese di maggio, con l'obiettivo di limitare al massimo la vicinanza fisica e possibili occasioni di contagio, i ricevimenti potranno essere effettuati telefonicamente in momenti e orari specificati della mattina, un giorno alla settimana.

Un'iniziativa che nasce per non interrompere quella rete di relazioni che tutti i membri della Giunta hanno sempre avuto con i cittadini, anche attraverso i social network, in questo periodo di difficoltà, ma, allo stesso tempo, per permettere a chi non usa questi strumenti di avere un contatto diretto con l’amministrazione comunale, ricevendo risposte a segnalazioni, richieste e necessità che, nonostante tutto, continuano comunque ad esistere.

Per eventuali esigenze l'URP resta comunque a disposizione dei cittadini al numero 0571 757999 negli orari consueti, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13.30, e il sabato dalle 8.30 alle 12 (Email: urp@comune.empoli.fi.it )

Di seguito i dettagli sulle deleghe, i contatti e le fasce orarie in cui ciascun componente della Giunta sarà disponibile per una telefonata con i cittadini.

Brenda Barnini, Sindaco

Deleghe: Bilancio, Personale, Educazione e Infanzia, Società Partecipate

E-mail: sindaco@comune.empoli.fi.it

Ricevimento telefonico: 0571 757920 il giovedì dalle 10 alle 13

Fabio Barsottini, Vicesindaco

Deleghe: Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità, Urbanistica, Edilizia, Rapporti con il Consiglio Comunale

E-mail: f.barsottini@comune.empoli.fi.it

Ricevimento telefonico: 0571 757662 il venerdì dalle 10 alle 13

Adolfo Bellucci, Assessore

Deleghe: Manutenzione Strade, Scuole, Cimiteri, Immobili, Impianti, Consorzi Stradali

E-mail: a.bellucci@comune.empoli.fi.it

Ricevimento telefonico: 0571 757711 il mercoledì dalle 10 alle 13

Fabrizio Biuzzi, Assessore

Deleghe: Sport, Associazionismo, Volontariato

E-mail: f.biuzzi@comune.empoli.fi.it

Ricevimento telefonico: 0571 757731 / 338 9384844

il lunedì dalle 9 alle 13

Massimo Marconcini, Assessore

Deleghe: Ambiente, Agricoltura, Tutela degli Animali, Protezione Civile,Tutela del Territorio, Legalità Politiche del Lavoro

E-mail: m.marconcini@comune.empoli.fi.it

Ricevimento telefonico: 338 4440770 il mercoledì dalle 10 alle 13

Antonio Ponzo Pellegrini, Assessore

Deleghe: Commercio, Attività Produttive, Innovazione, Sicurezza e Decoro Urbano, Polizia Municipale

E-mail: app.ponzo@comune.empoli.fi.it

Ricevimento telefonico: 0571 757909 il giovedì dalle 10 alle 13

Giulia Terreni, Assessore

Deleghe: Cultura, Turismo, Tradizioni Popolari, Qualità della Vita, Creatività

E-mail: g.terreni@comune.empoli.fi.it

Ricevimento telefonico: 328 4154911 il martedì dalle 10 alle 13

Valentina Torrini, Assessore

Deleghe: Welfare, Sociale, Casa, Integrazione, Accoglienza, Pari Opportunità, Diritti Civili

E-mail: v.torrini@comune.empoli.fi.it

Ricevimento telefonico: 0571 757803 il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30