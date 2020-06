Empoli: "La Lettura non va in vacanza"

La biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ propone ai suoi giovani utenti un gioco per movimentare l'estate

EMPOLI – Con la fine della scuola la biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ propone ai suoi giovani utenti un gioco per movimentare l'estate.

La biblioteca ha sempre accompagnato i propri lettori con attività di animazione della lettura anche durante il periodo estivo. Uno degli appuntamenti più attesi era il concorso La lettura non va in vacanza, che prevedeva la realizzazione da parte dei giovani utenti di una recensione per ogni libro letto, formando gli anelli delle lunghe catene che sventolavano colorate nel loggiato della biblioteca.

Quest'anno le necessarie limitazioni di accesso imposte dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 hanno richiesto un cambio di programma e i bibliotecari della Fucini hanno ideato una nuova sfida di lettura: “Il lettore dell'estate”.

Come nelle sfide precedenti le categorie a cui è rivolta sono due, i junior (6/10 anni) e i senior (11/14 anni), e l'attività è svolta in collaborazione con le librerie cittadine: Rinascita di Via Ridolfi e Cuentame di Piazza Farinata degli Uberti.

Presso le librerie, come in biblioteca, sarà possibile trovare i libretti per la raccolta delle recensioni e molti consigli di lettura.

Il nuovo gioco prevede che ogni partecipante segua un percorso di lettura suggerito dalla biblioteca e descritto in una tabella formata da 25 caselle.

Si parte da una delle caselle periferiche e si continua il percorso di lettura toccando le caselle vicine in orizzontale, verticale o diagonale... a seconda di quello che ci stuzzica di più!

Ogni casella contiene una sfida; il lettore deve trovare in biblioteca o in libreria un libro con le caratteristiche suggerite. Qualche esempio? Leggere il libro preferito dal proprio migliore amico; leggere un libro che abbia un protagonista animale; leggere un romanzo epistolare o una storia fantasy o una storia “da maschi” se si è femmine e viceversa...

A seguire, il lettore dovrà farne una piccola recensione, guidato anche in questo caso dai suggerimenti e dalle speciali (semplici) richieste dei bibliotecari.

L'obiettivo del gioco è completare almeno una cinquina... ma non ci sono limiti e i lettori più agguerriti potranno proseguire le sfide fino al completamento dell'intera tabella.

Partecipare è semplice: basta recarsi in biblioteca e chiedere il libretto per la raccolta delle recensioni.

Le due versioni (6/10 e 11/14 anni) saranno disponibili a partire da mercoledì 17 giugno alla ‘Fucini’ e nei giorni successivi presso le librerie cittadine.

Il libretto dovrà essere restituito compilato entro il 15 settembre.

Gli utenti che avranno completato almeno una cinquina avranno diritto a partecipare all'estrazione di un premio in libri. Chi invece avrà completato l'intera sfida, trovato, letto e recensito tutti e 25 i libri, avrà diritto ad un premio speciale. Il lettore dell'estate è una raccolta di spunti che guiderà i ragazzi nella scelta delle proprie letture e nell'esplorazione di territori narrativi anche lontani dalle proprie zone di comfort: un’alternativa alle bibliografie che lascia ai ragazzi la massima libertà di scelta possibile, per ottenere senza stress risultati di lettura inconsueti.

Per ulteriori informazioni: biblioteca@comune.empoli.fi.it; 0571/757840