Empoli in gol al 3' con Baldanzi. Gli risponde Pererira nella ripresa.

I friulani ci provano pure dalla distanza sia con Wallace che sfiora il palo che con Pereyra al 39' che lo prende in pieno il palo. L'Empoli riesce a chiudere il primo tempo con il vantaggio, rischiando però nella ripresa di perderla. L'Empoli che non riesce ad alzare il baricentro mentre l'Udinese, compreso il problema degli avversari, prova a rimettere in sesto la gara. La svolta è Udogie sulla fascia sinistra che diventa la vera spina nel fianco della squadra toscana tanto che al 70' arriva il pari con Pereira su passaggio di Destiny.

L'azione si ripete dopo due minuti, ma senza successo. L'Empoli rimane in dieci per l'espulsione di Akpa Akpro per doppia ammonizione, in seguito ad un fallo sul Udogie. Nonostante l'attacco serrato della squadra di Sottil l'Empoli riesce a mantenere il pari, un buon risultato per una gara in trasferta contro un ottima Udinese che non riesce a vincere da otto gare.