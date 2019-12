Empoli, il mercato settimanale arriva in centro: viabilità e divieti

La viabilità di domenica 29 dicembre: attenzione ai divieti validi anche per le biciclette nelle rastrelliere di piazza Vittoria

Il grande mercato del giovedì della zona sportiva, arriva nel centro storico della città domenica 29 dicembre 2019, in piazza della Vittoria e Via Roma per l’intera giornata a partire dalle 9 della mattina. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Centro Storico Empoli.

Ecco le modifiche apportate alla viabilità per la prossima domenica, anche in riferimento alle biciclette nelle apposite rastrelliere di piazza della Vittoria (da venerdì 27 dicembre):

STRADE del CENTRO - Dalle 6 di domenica 29 Dicembre 2019 fino al completo spazzamento meccanico delle strade.

Zona a Transito Limitato

intera area

Divieto di Transito e Divieto di Sosta per tutti i veicoli a partire dalle 6

Al termine della manifestazione, s'intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL.

Via G. Del Papa all’intersezione con Via Ridolfi lato Via Paladini

Divieto di Transito per tutti i veicoli

Via del Giglio all’intersezione con Via Ridolfi lato Piazza della Vittoria Divieto di Transito per i veicoli

Via P. Rolando all'intersezione con Piazza G. Guerra

Divieto di Transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione

Via T. da Battifolle tutta

Divieto di Transito e Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione

Via Salvagnoli all'intersezione con Via T. Da Battifolle lato Piazza Gramsci

Divieto di Transito e Direzione Obbligatoria a Dx

Piazza della Vittoria tutta

Divieto di Transito e Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione

Via Roma tratto compreso fra Piazza della Vittoria e Via e Via G.da Empoli

Divieto di Transito e Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione

Via Curtatone e Montanara

lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con Via Carrucci

Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto veicoli adibiti al TPL

all'intersezione con Via Carrucci

Direzione Obbligatoria a Dx

lato destro

Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli sull’attuale stallo adibito a carico e scarico, eccetto i titolari di contrassegno disabili

BICICLETTE - Piazza della Vittoria tratto antistante la sede della banca e lato Via Roma; Divieto di Sosta con rimozione coatta dei veicoli presenti nelle apposite rastrelliere, dalle 6 di venerdì 27 dicembre 2019 fino al completo spazzamento meccanico delle strade. La rimozione dei veicoli comporterà il necessario taglio degli ancoraggi quali lucchetti e/o catene eventualmente utilizzati.