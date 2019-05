Empoli, ecco i 24 consiglieri comunali

Undici al Partito Democratico, quattro a "Questa è Empoli", nove all'opposizione di cui tre alla Lega. Prima seduta fissata per sabato 15 giugno

EMPOLI – Al termine delle operazioni di verifica della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale è stato pubblicato il documento dell’Ufficio Centrale, che ha provveduto alla verifica dei verbali e della corretta attribuzione dei voti delle elezioni amministrative di domenica 26 maggio 2019. Il sindaco di Empoli Brenda Barnini era già stata proclamato lo scorso 28 maggio.

Ieri in tarda serata è stata redatta anche la proclamazione dei consiglieri eletti del Comunale di Empoli.

Si tratta di 24 consiglieri, oltre al sindaco che ne fa parte di diritto.

Il Consiglio Comunale di Empoli sarà composto per le liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco da 11 consiglieri del Partito Democratico e 4 di Questa è Empoli; per le liste o gruppi di liste collegate ai candidati non risultati eletti da; 5 consiglieri per Lega Salvini Premier, Fratelli d'Italia - Unione di Centro - Il Popolo della Famiglia, Forza Italia Berlusconi per Empoli, La Mia Empoli Lista Civica; 2 per Fabrica Comune Empoli, La Sinistra Con Beatrice Cioni, Empoli Ecologista, Empoli Civica;2 consiglieri del Movimento 5 Stelle.

MAGGIORANZA - liste a sostegno di Brenda Barnini, 15 consiglieri

Partito Democratico, 11 consiglieri (in ordine di preferenze ottenute):

1) Alessio Mantellassi

2) Fabio Barsottini

3) Viola Rovai

4) Sara Fluvi

5) Simone Falorni

6) Laura Mannucci

7) Athos Bagnoli

8) Rossano Ramazzotti

9) Roberto Iallorenzi

10) Luciano Giacomelli

11) Roberto Caporaso

Questa è Empoli, 4 consiglieri(in ordine di preferenze ottenute):

1) Antonio Ponzo Pellegrini

2) Lorenzo Ancillotti

3) Andrea Faraoni

4) Adolfo Bellucci

OPPOSIZIONE, 9 consiglieri

Liste a sostegno del candidato sindaco Andrea Poggianti

Andrea Poggianti, consigliere comunale, in qualità di candidato sindaco non eletto.

Lega Salvini Premier, 3 consiglieri (in ordine di preferenze ottenute):

1) Andrea Picchielli

2) Vittorio Battini

3) Gabriele Chiavacci

Fratelli d’Italia- Unione di Centro - Popoli della Famiglia, 1 consigliere

1) Federico Pavese

Liste a sostegno del candidato sindaco Beatrice Cioni

Beatrice Cioni, consigliere comunale, in qualità di candidato sindaco non eletto.



Fabrica Comune Empoli

1) Leonardo Masi

Liste a sostegno del candidato sindaco Anna Baldi

Anna Baldi, consigliere comunale, in qualità di candidato sindaco non eletto.

Movimento 5 Stelle

1) Simona di Rosa



Tutte le altre liste e gli altri candidati sindaco non hanno ottenuto la cifra elettorale sufficiente per essere eletti in consiglio comunale.

1a SEDUTA

La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata per sabato 15 giugno, alle 10, nella sala consiliare del Palazzo Municipale di Via Giuseppe del Papa 41.



Si eleggeranno presidente e vicepresidente del Consiglio Comunale, ci sarà il giuramento del sindaco, la designazione dei gruppi e dei capigruppo e la nomina degli assessori e del vicesindaco, la convalida delle nomine a consiglieri e le eventuali surroghe degli stessi.