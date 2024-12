Empoli, Babbo Natale cala dall'alto

Empoli si prepara a vivere un evento magico e spettacolare, capace di incantare grandi e piccini. Sabato 21 dicembre 2024, alle ore 11:00, piazza Farinata degli Uberti sarà il palcoscenico di un’esibizione che regalerà emozioni indimenticabili: Babbo Natale, accompagnato dai suoi fedeli elfi, si calerà dall’alto della collegiata di sant’Andrea con lunghe funi. Poi, una volta sceso a terra, distribuirà dolci sorprese a tutti i bambini presenti in piazza, che potranno anche fotografarsi insieme a lui.

L’iniziativa, ad ingresso libero, è promossa con il patrocinio del Comune di Empoli da Confcommercio e Acrobatica (già EdiliziAcrobatica), che metterà a disposizione la maestria dei suoi esperti in lavori edili su fune e in quota. Importante anche il contributo di Conad e Rego, azienda empolese specializzata nei sistemi anticaduta.

Sarà un momento unico per immergersi nell’atmosfera natalizia, vivere l’emozione della discesa spettacolare e condividere il calore delle festività.

Sarà presente il sindaco Alessio Mantellassi a portare i saluti e gli auguri dell’Amministrazione a tutti i cittadini empolesi. Con lui il direttore generale di Confcommercio Toscana Franco Marinoni e il presidente della delegazione Empolese Valdelsa di Confcommercio Alessandro Costagli.

“Il Natale di Empoli si amplia sempre di più con tanti eventi per le famiglie e per i nostri cittadini – commenta il sindaco Alessio Mantellassi -, ringrazio Confcommercio per questa nuova iniziativa bellissima e spettacolare. La discesa di Babbo Natale è un evento di grande richiamo e ci aspettiamo tantissimi bambini e bambine per i dolci doni che saranno distribuiti. Sarà un modo originale per augurare buon Natale alla cittadinanza”

“L’evento rappresenta un esempio di come le collaborazioni tra istituzioni pubbliche e private possano dare vita a momenti di condivisione per la comunità, valorizzando il centro cittadino e creando occasioni per ritrovarsi in allegria”, commenta Franco Marinoni. Il presidente dei commercianti empolesi Alessandro Costagli invita tutti a partecipare e aggiunge “con questa iniziativa vogliamo anticipare la magia del Natale ringraziando quanti ogni giorno contribuiscono a tenere vivo il tessuto economico e sociale della nostra città”.

“Siamo davvero entusiasti di poter dare il nostro contributo a questa giornata - afferma Anna Marras, CEO di EdiliziAcrobatica S.p.A. -. Al di là del momento di festa, è il principio della collaborazione tra il pubblico e il privato che ci rende davvero felici perché è proprio dalla collaborazione e nella condivisione che nascono progetti belli e di valore come questo”.