Miss Quarrata 2019 è Emily Bolognesi, 17 anni di Pisa: fa il bis dopo il Galluzzo

Emily Bolognesi di Pisa è Miss Quarrata 2019.

La bella e giovane concorrente pisana, che in questa stagione si era già aggiudicata il titolo di Miss Galluzzo, è riuscita a prevalere sul gruppo delle 25 concorrenti in gara provenienti da varie località della Toscana. Seconda Anna Spina, 22 anni di Piombino, che recentemente aveva conquistato il titolo di Miss Grassina. La semifinale regionale è in programma per i primi di agosto.



La manifestazione organizzata dall'agenzia Rem Events Organization, con la collaborazione del C.C.N, il patrocinio del comune di Quarrata e con il contributo di importanti sponsor locali ha riscontrato un grandissimo successo con piazza Risorgimento trasformata in un bellissimo salotto ed invasa da tantissimo pubblico. Molto elaborato e difficile il compito della giuria della serata presieduta dal signor Sandro Bagnoli e come segretario dal signor Fabio Donati nel dover selezionare le vincitrici delle 6 fasce della serata tra un nutrito e qualificato gruppo di concorrenti, ed al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio:



1^ Classificata - Miss Quarrata 2019 - EMILY BOLOGNESI - di Pisa - 17 anni - studentessa - H. 1,68 - capelli biondi - occhi azzurri - del segno della

Vergine.

2^ Classificata - Miss Rocchetta Bellezza - ANNA SPINA - di Piombino - 22 anni - estetista - H. 1,74 - capelli biondi - occhi verdi - del segno del

Capricorno.

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - ASIA PANTOSTI - di Livorno - 18 anni - studentessa - H. 1,76 - capelli biondi - occhi verdi - del segno del

Toro.

4^ Classificata - Miss Be_ Much - CHIARA GORGERI - di S.Croce sull'Arno (PI) - 19 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli castano-chiaro - occhi azzurri - del segno del Leone.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - GINEVRA FIORE PARRINI - di

Orentano (PI) - 20 anni - studentessa - H. 1,76 - capelli castani - occhi

marroni - del segno del Capricorno.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - SARA RIZZO -di Pisa - 18 anni - studentessa - H. 1,80 - capelli castani - occhi azzurri - del segno del

Capricorno.



Miss Quarrata è stata premiata da Marco Mazzanti sindaco di Quarrata e da Sofia Penco Miss Toscana 2018 ospite della serata.

La serata è stata condotta magistralmente da Raffaello Zanieri che come suo solito è riuscito a coinvolgere il numeroso pubblico rimasto fino all'elezione delle vincitrici con le sue performance canore, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate da I Nardini con salone a Quarrata, da RCS di Riccardo Cappelli System con salone a Quarrata e da Hair Angel di Simonetta Fossini con salone a Pistoia ed il trucco è stato curata da Caterina Rafanelli di Studio Donna di Olmi di Quarrata.

La serata ha avuto un prologo iniziale con l'elezione della miss dei Rioni dove ha visto prevalere la 15enne Jessica Sulkuqe del rione Lupa di Quarrata.

L'organizzazione della serata è stata curata dall'agenzia Syriostar di

Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso di Miss

Italia per la Toscana e la Liguria, con la collaborazione di Alessandro

Ferrari, Alessio Stefanelli, Giovanni Rastrelli e della Rem Events Organisation.