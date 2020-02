Emergenza Coronavirus: anche in Toscana eventi annullati

Regione: domani in Versilia, vicina alla "blindata" Liguria, salta la cerimonia di premiazione del concorso sulla violenza di genere "Carta di Viareggio". La decisione è legata "alle misure precauzionali varate dal ministero della Salute per scongiurare il diffondersi del contagio". Niente presidi davanti agli aeroporti di Firenze e Pisa

E' stata annullata la cerimonia di premiazione del concorso "Carta di Viareggio" che doveva tenersi domani, martedì 25 febbraio in Versilia. Il premio è stato promosso dalla Regione Toscana e rivolto ai licei artistici e agli istituti tecnici e professionali con indirizzo grafico o di design per valorizzare, attraverso la produzione di elaborati grafici originali, i valori etici, pedagogici e sociali utili al contrasto della violenza di genere.

L'annullamento della cerimonia, spiega una nota della Regione, è legato alle misure precauzionali varate dal ministero della Salute per scongiurare il diffondersi del contagio da coronavirus che hanno disposto la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole.

A Lastra a Signa l’evento in programma domani, martedì 25 febbraio, presso villa Caruso Bellosguardo “Un Museo rinnovato, la donazione Pituello” è stato rimandato a data da destinarsi in rispetto alle norme di prevenzione in materia sanitaria disposte da alcune delle regioni di provenienza della delegazione dell’associazione Museo Caruso che doveva presenziare alla cerimonia.

Inoltre, è stato annullato e rimandato a data da destinarsi il previsto incontro di stasera, lunedì 24 febbraio, con il consigliere regionale Enrico Sostegni, alla casa del popolo di Casenuove a Empoli.

Inoltre a causa dell'emergenza Coronavirus lo sciopero nazionale del trasporto aereo che era stato proclamato per domani, 25 Febbraio, è stato differito al 2 aprile prossimo. Lo hanno deciso Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo nazionali. Annullati, ovviamente, anche i due presidi previsti davanti agli scali di Firenze e Pisa.

Alla luce delle ultime notizie Ruffino ha deciso di rimandare l’evento di presentazione Ruffino Cares. Il bilancio di sostenibilità Ruffino in programma per venerdì 28 febbraio alla Tenuta Poggio Casciano.

