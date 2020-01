Emergenza climatica: sit-in a Firenze con le maschere di koala

In piazza Repubblica oggi dalle 10 alle 12 l'iniziativa del nuovo gruppo "Extinction Rebellion Firenze"

Extinction Rebellion Firenze è un nuovo gruppo, creato da pochi mesi, per manifestare e tenere alta l'attenzione sull'Emergenza Climatica, e sulle sue conseguenze imminenti.

Oggi questo gruppo farà un sit-in in Piazza della Repubblica dalle 10 alle 12 con maschere da Koala al volto, per tenere alta l'attenzione sulla emergenza australiana.

"Chiunque vuole passare a mangiare qualche biscotto e fare due chiacchiere con noi Ribelli, per conoscerci e capire quali preoccupazioni ci spingono in piazza, sarà accolto!", annunciano in una nota i "Ribelli".