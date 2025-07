Firenze: temporali forti fino a lunedì

Permangono in Toscana condizioni di forte instabilità, che si protrarranno fino alla giornata di domani, lunedì 7 luglio, quando a piogge e temporali si assoceranno anche forti venti di libeccio. La Sala operativa della protezione civile regionale ha aggiornato il bollettino di criticità estendendo a tutta la regione il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti fino alle ore 10 di domani, lunedì 7.

Per tutta la giornata di domani, lunedì, codice giallo per vento forte su costa centro-nord e arcipelago e sui crinali appenninici e versanti emiliano-romagnoli. Per il rischio mareggiate il codice giallo sarà in vigore dalle 12 alla mezzanotte di domani, lunedì, su costa centro-nord e arcipelago.

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che i fenomeni temporaleschi potrebbero essere accompagnati da forti raffiche di vento e grandine. "Si raccomanda massima attenzione - sottolinea Massimo Fratini, consigliere della Città Metropolitana delegato alla Protezione civile- in particolare nell'aree prossime ai corsi d'acqua a regime torrentizio". Circa la viabilità si registrano criticità su:

Sr 429 al km 44+500 all'ingresso di Zambra , per molto fango che rende pericolosa la guida. È in corso un intervento di Avr , per la Città Metropolitana di Firenze, per rimuovere il fango e ripulire la strada;

al km 44+500 all'ingresso di , per molto fango che rende pericolosa la guida. Sempre sulla Sr 429 al km 46+600 restringimento di carreggiata per grande albero caduto che ostruisce metà della carreggiata. La polizia locale è sul posto per regolare la viabilità in attesa dell'intervento dei pompieri;

al km 46+600 restringimento di carreggiata per grande albero caduto che ostruisce metà della carreggiata. La polizia locale è sul posto per regolare la viabilità in attesa dell'intervento dei pompieri; A Vico d'Elsa - Strada comunale delle Stallacce chiusa per la caduta di un enorme cipresso e un albero di fusto medio in due punti diversi, si è in attesa dei vigili del fuoco per liberare la strada ora bloccata.

Slitta di una settimana la notte bianca "Grassina on the beach". La manifestazione si terrà mercoledì 9 luglio, dopo che il maltempo ne ha impedito lo svolgimento la sera del 2 luglio.

In Maremma, invece, sulla SS223 “Di Paganico” è chiuso il tratto in entrambe le direzioni dal km 0 al km 3,000, a Grosseto a causa di un incendio. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della viabilità.