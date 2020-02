Elezioni regionali: Maurizio Gasparri in provincia di Firenze

Per parlare di territorio e rilancio del partito verso Toscana 2020

"La provincia di Firenze verso Toscana 2020" è lo slogan scelto per l'incontro che il Senatore di Forza italia Maurizio Gasparri, Vice Presidente del Senato e Responsabile Enti Locali per il centro Italia, terrà sabato 8 febbraio coi rappresentanti azzurri e i simpatizzanti della provincia di Firenze. Dopo un "blitz" mattutino nella provincia di Prato, assieme all'Onorevole Erica Mazzetti, il Senatore sarà alle 13.15 al Gazebo forzista posto dinanzi all'Esselunga a Firenze, via Masaccio, per una conferenza stampa sui CPR (centri di permanenza per il rimpatrio).Alle 15.30, infine, appuntamento a Scandicci al Cafè Chapeau, Via Amendola 4, dove si parlerà delle prospettive di rilancio del partito, dei problemi del territorio, e appunto del ruolo della provincia di Firenze nell'ottica delle regionali 2020.Un appuntamento fondamentale, con una figura, come Gasparri, che in questo momento riveste un ruolo fondamentale sia a livello istituzionale che partitico. All'appuntamento di Scandicci saranno presenti anche l'On. Stefano Mugnai, Coordinatore Regionale di Forza Italia, e l'Onorevole Erica Mazzetti,membro della VIII Commissione Ambiente, territori e lavori pubblici.