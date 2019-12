Elezioni regionali: la Lega Salvini candida una russa filo-Putin?

Candidature e autocandidature controverse nel variegato fronte salviniano animano la vigilia dell’attacco al fortino rosso in Toscana. I casi di Irina Sokolova e Roberto Salvini

FIRENZE- Nella prossima primavera si terranno le elezioni regionali in Toscana e di recente sono usciti svariati nominativi che potrebbero ricoprire il ruolo di candidato a governatore per il Centro destra, fra i quali il sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna e il giornalista e presentatore viareggino Paolo del Debbio.

Ma c’è chi, in ambito Lega Salvini, candida Irina Sokolova, russa di origini ma toscana di adozione. La Sokolova è attivista dell’Associazione Toscana-Russia Privet e per un periodo ha collaborato in Lega Toscana sui temi della sicurezza e di immigrazione. La candidatura nasce da alcuni militanti leghisti del grossetano e viene promossa dal blogger Fabio Innocenti, fondatore di Moderno Nazionalismo.

Un’occhiata al sito del movimento non lascia indifferenti. Il giovane ideologo vi pubblica articoli in cui teorizza un’Italia sovranista guidata da Matteo Salvini, con una democrazia illiberale, anti-euro e fuori dalla UE, armata e pro-nucleare, cristiana e anti-scientista. L’Unione europea viene rappresentata come un perverso potentato finanziario, mentre l’unica speranza è la Russia di Putin. Mosca viene descritta infatti come la capitale del mondo cristiano, di un nuovo ordine internazionale di stati sovrani.

Qual’è dunque il programma della Sokolova per cambiare radicalmente la Toscana? Tra le altre proposte troviamo l’inserimento nei programmi scolastici dello studio della lingua russa e la promozione del turismo russo d’élite in Toscana. Ad affiancare la Sokolova potrebbero presentare la propria candidatura in Consiglio regionale altri attivisti della Lega della costa toscana come la presidente di Consorzio imprenditoria italiana Arianna Bertuccelli, l’imprenditore apuano Luca Claudio Ricci e lo stesso Fabio Innocenti. E’ questa la mossa decisiva della Lega Salvini per sconfiggere il fortino rosso in Toscana?

Sempre nella prospettiva delle elezioni amministrative di maggio, giovedì 12 dicembre il leghista fuoriuscito Roberto Salvini ha presentato la sua associazione politica Alleanza per la Libertà. L’incontro all’Hotel Calamidoro di Calcinaia, presenti rappresentanti di liste civiche toscane, era organizzato dal consigliere regionale espulso dalla Lega Salvini, perché -si ricorderà- durante i lavori di una commissione consiliare aveva proposto di esporre avvenenti ragazze in vetrina per rilanciare il turismo a Montecatini Terme.

« In Toscana abbiamo bisogno di prendere nuove iniziative e di portare investimenti produttivi –ha affermato il consigliere Salvini– per creare posti di lavoro e far aumentare la ricchezza dei nostri territori. Le forze politiche attualmente al Governo dei territori sono troppo impegnate a litigarsi tra di loro, senza riuscire a dare soluzioni ai problemi che i cittadini e le aziende pongono».