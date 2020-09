Elezioni Comunali: Alessandro Ghinelli confermato ad Arezzo

Tutti i voti ai candidati sindaco in 25 sezioni su 97 scrutinate. Verifiche in corso in 17 sezioni di quattro Comuni

Candidato Sindaco Voti

FARSETTI DANIELE 154 1.33%

BOTTAI LAURA 116 1%

FACCHINETTI ALESSANDRO MASSIMO 85 0.73%

RALLI LUCIANO 4.019 34.62%

BUTALI FABIO 222 1.91%

GHINELLI ALESSANDRO 5.621 48.42%

DONATI MARCO 960 8.27%

MENCHETTI MICHELE 432 3.72%

“Bisogna tornare a dialogare con le persone in termini amministrativi prendendo spunto da chi sta sul territorio come sindaco. Le prime proiezioni su Arezzo lo dimostrano: Alessandro Ghinelli ha fatto l’amministratore e l’ha fatto bene. Quando fai questo, e io ne sono testimone diretto, quando sei stato un ottimo sindaco, vicino alle istanze delle famiglie e delle imprese beh: questo paga sempre. Ed è un insegnamento che la politica tutta deve tenere ben presente”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, Commissario regionale di Forza Italia in Toscana, poco fa in diretta nello Speciale Elezioni del TGR Rai Toscana.

L'ufficio elettorale regionale comunica però che non è stato ancora possibile pubblicare i dati completi e definitivi delle elezioni regionali, a causa della mancata conclusione dei lavori dello scrutinio in alcune sezioni, per la precisione 17. In alcuni casi si sta procedendo alla verifica dei dati; in altri casi la conclusione dello spoglio - come previsto dalle norme - sarà svolta dall'Ufficio centrale circoscrizionale. I comuni interessati da queste verifiche sono Arezzo, Viareggio, Cascina e Pisa.