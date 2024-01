Elezioni 2024 l'8 e il 9 giugno, manca solo l'ufficialità

ROMA - Le elezioni europee, regionali ed amministrative in programma quest'anno in Italia dovrebbero tenersi, tranne rare eccezioni (Sardegna e Abruzzo) l'8 e il 9 giugno. Lo prevede la bozza di decreto legge che doveva essere approvata ieri martedì 16 gennaio dal Consiglio dei ministri ma l'approvazione non è stata possibile per il protrarsi della discussione sul Pnrr e sull'Ilva.

L'ufficialità sulle date dell'8 e 9 giugno dovrebbe arrivare nel corso della prossima settimana.

Sabato 8 giugno si dovrebbe votare dalle 14 alle 22, domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.

In Toscana si vota, tra i capoluoghi, a Firenze, Livorno e Prato.