Elezioni 2020: si vota in 9 Comuni toscani

I principali sono Arezzo, Follonica, Viareggio e Cascina

Non solo elezioni regionali e referendum. Con Decreto del Prefetto di Arezzo del 17 luglio 2020 sono convocati per domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 i comizi per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Arezzo.

L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per i giorni di domenica 4 ottobre e di lunedì 5 ottobre 2020.

Numero di consiglieri da eleggere: 32.

Sono 9 in tutto i Comuni toscani chiamati a rinnovare sindaco e consiglio comunale in questa tornata elettorale di fine estate 2020. L'unico capoluogo di provincia è proprio Arezzo.

Le altre amministrazioni dove si vota: Follonica, Viareggio, Cascina, Orciano Pisano, Uzzano, Villafranca in Lunigiana, Coreglia Antelminelli e Sillano Giuncugnano.