Elba, Follonica e Grosseto tra le destinazioni top di Ferragosto 2022

La classifica delle top 30 destinazioni di Ferragosto per gli italiani di Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d'Europa indica il numero medio di persone nonché il prezzo medio degli alloggi per ciascuna destinazione. La più amata dagli italiani per questo Ferragosto è l’Isola d’Elba, seguono Gallipoli e San Teodoro. Jesolo e Lignano Sabbiadoro a completare la top 5.

Tra le regioni italiane prevale la Sardegna con ben 5 località in classifica, segue la Campania con 4, mentre Toscana, Puglia e Sicilia piazzano 3 località ciascuna nella graduatoria. Oltre all'Isola d'Elba al primo posto, altre due toscane: Follonica al 10° e Grosseto al 15°. 25 località su 30 sono in Italia con solo 5 mete estere.

Forse è il mare intenso e avvolgente, forse è la natura potente, forse è il clima sempre mite, forse la storia millenaria, o forse la combinazione di tutti questi elementi l’ingrediente segreto dell’Isola d’Elba che sempre più strega i vip italiani e internazionali che la scelgono per trascorrere la pausa estiva in serenità. L’Elba è particolarmente amata dalle star per quella discrezione e tranquillità che consente di vivere una vera vacanza in libertà.

Tra gli ospiti dell’Elba nell’estate 2022 troviamo il musicista David Evans (The Edge), chitarrista degli U2, che ha scelto Porto Azzurro per una cena tipica al ristorante. Sarà stato il compagno di band Bono, ospite all’Elba lo scorso anno, a presentargli l’isola come meta ideale per una fuga estiva?

Ha conquistato i social lo spettacolare tuffo del cantante, attore e regista statunitense Jared Leto (Thirty Seconds to Mars) che, dopo i successi nel mondo del cinema con ruoli di spicco in House of Gucci, dove interpreta Paolo Gucci, e Morbius, ultimo film della Marvel dove è il protagonista, ha scelto l’Europa per trascorrere le vacanze, soggiornando anche in Italia.

Anche il mondo dello spettacolo italiano non si lascia scappare l’opportunità di un passaggio sull’isola dalle 200 spiagge. Ospite fisso il tenore internazionale Andrea Bocelli, legatissimo alla sua Toscana, all’Elba con la famiglia. Spesso arriva in barca e sosta negli approdi (è stato avvistato a Portoferraio e a Porto Azzurro), ma soprattutto non manca di visitare i paesi per percepire rumori, odori e sapori tradizionali dell’isola più grande dell’arcipelago toscano, senza mai negare saluti e foto sorridenti.

Scatti dall’Isola d’Elba sono stati pubblicati anche da Sabrina Salerno che, dopo aver invitato i suoi fan a scegliere il nostro bel Paese per trascorrere le vacanze estive per aiutare l’economia locale a ripartire, ha regalato ai suoi follower seducenti “cartoline” anche dall’Elba esaltando l’azzurro del mare che circonda l’isola regina dell’Arcipelago Toscano. A Rio Marina non è invece passato inosservato l’attore Paolo Conticini che per le sue vacanze ha scelto proprio la frazione riese.

Non è da meno il mondo sportivo, che manifesta da sempre una passione spiccata per l’Elba sia per gli allenamenti, favoriti dal clima mite e dalla grande varietà di paesaggi (prediletta dal mondo delle due ruote e dagli iron man), sia per il tempo libero e le vacanze. Sportivi, ex sportivi, allenatori e mondo dello sport in generale, non fanno mai mancare la loro presenza sull’Isola, a cui rimangono legati nel tempo.

Ospite fissa è Beatrice “Bebe” Vio, campionessa di fioretto e volto del movimento paralimpico, approdata insieme alla famiglia all’Elba fin da quando aveva pochi mesi. Ora, per suggellare questo reciproco amore, Bebe è stata insignita della cittadinanza onoraria di Portoferraio dal sindaco della città Angelo Zini. Un riconoscimento per il suo profondo legame con il territorio, l’alto senso civico e il suo impegno sociale e sportivo a favore delle persone con disabilità.

Tra mare e relax, anche la pluripremiata pattinatrice Carolina Kostner è arrivata all’Elba per trascorrere alcuni momenti di svago in questa calda estate. Per lei parole crociate in riva al mare e una bella passeggiata sopra le scogliere dell'isola per godersi il panorama. A incrementare la lista dei Vip paparazzati sull’isola in questa estate 2022 anche l’ex allenatore della Fiorentina e della Nazionale Cesare Prandelli.

Riparte il mercato immobiliare nelle località turistiche. Dopo la battuta d'arresto provocata dalla pandemia le compravendite e locazioni delle case per vacanza nei mesi estivi tornano a registrare numeri positivi. È quanto emerge dallo studio condotto a livello nazionale pubblicato dall’Osservatorio immobiliare turistico Fimaa Confcommercio e Nomisma.

“Nell'ultimo anno le compravendite di abitazioni nelle località turistiche sono aumentate di oltre il 40% rispetto al 2020, confermando il forte interesse della domanda verso questo segmento di mercato, in particolare nelle località marittime, dove l'aumento è del 43%” afferma il responsabile del Centro Studi Fimaa Confcommercio Pisa Giovanni Ferrisi. “La ripresa dei valori di mercato riguarda tutte le località turistiche, seppure con intensità diverse, e quelle del Litorale pisano si confermano tra le più competitive della Toscana.

In base al report di Fimaa Confcommercio per la tipologia di appartamento più richiesto, composto da camera matrimoniale, cameretta, cucina e bagno, 4 posti letto, spese incluse, per una settimana di agosto la spesa minima è di 780, fino a un massimo di 1.050 euro a Marina di Pisa e Tirrenia, mentre a Calambrone andiamo da un minimo di 700 a un massimo di 950 euro a settimana”.

"Il mercato delle case per vacanza gode di buona salute, nonostante gli effetti negativi della guerra in Ucraina e l’impennata dell’inflazione. Oggi l’utente cerca una casa per vacanze da acquistare o locare che abbia standard e servizi di qualità. La pandemia ha spostato l’attenzione su soluzioni indipendenti o semi-indipendenti, con giardino o terrazzo panoramico, ed è molto richiesta anche la piscina. Più complessivamente abbiamo prospettive incoraggianti anche per una piena ripresa del mercato immobiliare. Molto dipenderà dall'andamento dei tassi di interesse per i mutui, progressivamente aumentati nel primo semestre del 2022” conclude Ferrisi.