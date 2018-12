Eiffel 65 il 30 novembre al Tenax

In concerto il gruppo icona degli anni novanta entrato a pieno titolo nella storia della musica dance con oltre quindici milioni di dischi venduti in tutto il mondo

Venerdì 30 novembre il Tenax è lieto di ospitare gli Eiffel 65, band apprezzata dal grande pubblico per il celebre brano “Blue”, che quest'anno compie 20 anni. Sono considerati i supereroi della dance, ancora oggi le loro hit fanno ballare i ragazzi di ogni età, e chi è stato adolescente alla fine degli anni '90 non può non conoscerli.

Originariamente composti da Maury (all'anagrafe Maurizio Lobina), il front-man e cantante Jeffrey Jey (all'anagrafe Gianfranco Randone) e il dj Gabry Ponte (all'anagrafe Gabriele Ponte), all'inizio degli anni '90 entrano a far parte della factory torinese Bliss Corporation, l’etichetta da dove è iniziato il loro percorso musicale da professionisti. Dopo aver partecipato in qualità di artisti e di produttori a numerosi progetti dance decidono di formare la band nel settembre del 1998. La decisione nasce dalla collaborazione dei tre a una canzone dal titolo Blue (Da ba dee), il singolo d’esordio degli Eiffel 65 che riesce ad ottenere risultati strabilianti: per numerose settimane il brano è primo nelle classifiche di vendita di quasi tutto il mondo, compresa l’irraggiungibile Inghilterra e gli Stati Uniti.

Inizia per gli Eiffel 65 un lungo periodo di impegni promozionali e concerti in tutto il mondo che li vede esibirsi a fianco dei più grandi nomi della musica mondiale e che li porterà ad essere presenti nelle televisioni, nelle radio e sui giornali più autorevoli. Move your body e successivamente Too much of heaven confermano il successo ottenuto dal loro brano d’esordio e faranno parte del loro fortunatissimo primo album Europop. Nel 2001 esce Contact! il loro secondo album che contiene le hit: Back in time, Lucky (in my life) e 80’s Stars, quest’ultimo in collaborazione con Franco Battiato. In cinque anni gli Eiffel 65 vendono circa quindici milioni di dischi in tutto il mondo. I risultati più clamorosi sono stati: il triplo platino negli Stati Uniti, il disco di diamante in Francia (l’equivalente di due dischi di platino e di un oro in Italia) con l’album “Europop”, il triplo platino in Germania con "Blue", il triplo platino in Inghilterra con "Blue", il triplo platino in Australia con "Blue", il disco di platino per ogni singolo pubblicato, il disco d’oro in Italia per “Europop”.



Nella loro carriera vantano altri importanti riconoscimenti internazionali tra cui il World Music Award ricevuto a Montecarlo nel 2000 come artisti italiani che più hanno venduto nel mondo e la nomination ai Grammy Awards americani nella categoria “miglior artista dance”. Vengono chiamati inoltre in qualità di remixer da molti artisti tra i quali: Jean Michelle Jarre, Kool & the Gang, Aqua, Bloodhound Gang, Andreas Johnson, Piero Pelù, Nek, Kim Lucas, e tanti altri.

Oggi gli Eiffel 65 dopo oltre 20 anni di carriera continuano ad essere una delle band più importanti nella storia della dance internazionale. Il brano Blue vanta oltre 100 milioni di ascolti solo su Youtube e, dopo essere finito nella colonna sonora di Iron Man 3, è stato registrato anche in lingua cinese. Nel 2018 il gruppo ha annunciato un tour mondiale che lo vedrà protagonista persino in Australia e in Nuova Zelanda, e ovviamente anche in Europa.

Apertura porte ore 23.00, ingresso 15 € - Ingresso vietato ai minori di 18 anni.