​Ehi tu, dal Mugello è arrivato Amù!

Dal 15 luglio nei punti vendita Unicoop.fi (vedi elenco a fine articolo) è possibile trovare il Latte Amù - amore bio, un nuovo prodotto bio, equo e locale.

Il latte viene prodotto da Agriambiente Mugello, cooperativa di lavoro che dal 1968 opera sul territorio mugellano, e che a Barberino di Mugello, alleva con metodo biologico le vacche che danno origine al Latte Amù. Per la cooperativa il bio è un vero e proprio credo: Agriambiente infatti è stata la prima azienda agricola che si occupa di allevamento in Toscana a diventare biologica nel 1989.

Il latte Amù è fresco pastorizzato ad alta temperatura. Questo processo permette di preservare il gusto e le caratteristiche nutrizionali del latte fresco più a lungo.

Ma Amù non è solo latte! Presto prenderanno posto sugli scaffali la pasta corta e le tagliatelle a marchio Amù, realizzate con grani antichi Khorasan e Cappelli coltivati con metodo bio nel territorio mugellano.

La pasta è trafilata al bronzo e a lenta essiccazione, con una forza del glutine estremamente inferiore rispetto ai grani moderni che ne permette una maggiore digeribilità.

I prodotti Amù nascono dalla volontà di rendere accessibile un prodotto ad altissimo impatto valoriale. Con il suo payoff “Mangia responsabilmente, scegli il bio!”, si rivolge a quei consumatori attenti, che scelgono un'alimentazione sana, rispettosa e consapevole.

Quelli proposti dal nuovo brand Mugellano sono prodotti di filiera corta.

La filiera di trasformazione è interamente regionale: il confezionamento del latte avviene in Centrale del Latte d’Italia nella sede di Firenze (Mukki) dove i livelli di sicurezza dei processi produttivi non hanno eguali, mentre per quanto riguarda la pasta la produzione avviene nello storico pastificio Palandri di Pistoia.

I consumatori hanno sempre più bisogno di garanzie rispetto ai prodotti di consumo alimentare e agli standard di benessere animale.

Per questo Amù ha scelto di dare loro risposte chiare e oneste.

Quella di AgriAmbiente Mugello (e quindi di Amù) è infatti un'agricoltura biologica, senza l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi, imprescindibile per la sostenibilità. Per quanto riguarda gli animali, sono a disposizione delle vacche ventilatori, paglia fresca tutti i giorni e ampi spazi all’aperto in cui possano muoversi liberamente.

La loro alimentazione è Bio ed è composta prevalentemente da alimenti coltivati in azienda o provenienti da aziende limitrofe.

Amù propone un prezzo equo per garantire a tutti i lavoratori della cooperativa un reddito giusto e garanzie sociali.

Sui pack dei prodotti si possono leggere chiaramente i valori che animano il brand: bio, locale, equo.

E per chi ne volesse sapere di più, i campi e le stalle di Agriambiente sono aperti per incontri e visite.

Per provare i loro prodotti (cercate il pack blu sugli scaffali del latte e presto quelli rosa e rossi della pasta).

Ecco la lista di tutti i punti vendita Unicoop.FI in cui trovare il prodotti Amù.

Zona Mugello - Val di Sieve:

BARBERINO DI MUGELLO

BORGO S.LORENZO

VICCHIO

DICOMANO

RUFINA

PONTASSIEVE

Zona Firenze:

FIRENZE PONTE A GREVE

FIRENZE GAVINANA

FIRENZE PIAZZA LEOPOLDO

FIRENZE VIA CIMABUE

FIRENZE VIA CARLO DEL PRETE

FIRENZE COVERCIANO

FIRENZE NOVOLI

FIRENZE VIA CARACCIOLO

Altri Comuni:

SUPERSTORE SESTO FIORENTINO

PRATO PLEIADI

EMPOLI OVEST

SUPERSTORE LASTRA A SIGNA

BAGNO A RIPOLI

Ed ecco la lista dei punti vendita Unicoop.FI in cui da metà agosto 2023 è possibile trovare la pasta Amù:

Zona Mugello - Val di Sieve:

BARBERINO DI MUGELLO

BORGO S.LORENZO

PONTASSIEVE

Zona Firenze:

FIRENZE PONTE A GREVE

FIRENZE GAVINANA

FIRENZE PIAZZA LEOPOLDO

FIRENZE VIA CIMABUE

FIRENZE COVERCIANO

FIRENZE NOVOLI

Altri Comuni:

SUPERSTORE SESTO FIORENTINO

PRATO PLEIADI

EMPOLI OVEST

SUPERSTORE LASTRA A SIGNA

Credits Ph: (Bloo Studio e Pascal Baracani).