Ecco il programma del Music Pool Estate 2021 in Toscana

Saranno tre i concerti in programma al Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale di Poggibonsi per la XVII edizione del Festival Piazze d’Armi e di Città. Dal 22 al 29 giugno: il duo formato da Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello con il progetto “Tandem”, il gruppo guidato dalla cantante Giulia Galliani MAG Collective e lo speciale evento “Her Dem Amade Me”, concerto di Francesco Di Bella, Giancane, Marco Parente e Lucio Leoni in memoria di Lorenzo Orsetti, ragazzo fiorentino morto in Siria per mano dell’ISIS il 18 marzo 2019.

Il 27 giugno al Teatro Romano di Fiesole, in programma per la settantaquattresima Estate Fiesolana, una speciale serata con L.A.D. Jazz Ensemble, gruppo dei giovani musicisti dell’Istituto Superiore Alberti Dante di Firenze e con il quintetto guidato da Simone Graziano, “Frontal”. Questo sarà il primo concerto curato da Music Pool nella programmazione 2021 al quale seguiranno cinque appuntamenti tra luglio e agosto. Protagonisti: Bobo Rondelli, Ghigo Renzulli, Enrico Rava e la sua Special Edition, Giovanni Guidi e una speciale serata dedicata a Ernesto De Pascale, alla quale parteciperanno Danilo Rea, Gegé Telesforo e il suo quartetto, Franco Godi e Maria Cassi.

Festival Piazze d’Armi e di Città 2021 XVII edizione

Martedì 22 giugno, Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale, Poggibonsi (Si)

Fabrizio Bosso – Julian Oliver Mazzariello

TANDEM

Fabrizio Bosso: tromba, electronics effects

Julian Oliver Mazzariello: piano

Ci sono due modi di fare le cose insieme: proseguire due strade parallele che portano alla stessa meta, oppure pedalare all’unisono. Quest’ultima è la scelta che hanno fatto Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello, e il primo album dal titolo Tandem, pubblicato nel 2014, testimoniava questa unione, iniziata sul palco, ma che trascende le regole delle classiche collaborazioni. In 17 anni, il loro rapporto di fraterna amicizia e l’approccio con la musica totalmente libero dagli schemi accrescono il loro sodalizio fino a farli diventare una sola voce.

Posto unico € 15/12 + d.p.

Giovedì 24 giugno, Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale, Poggibonsi(Si)

GIULIA GALLIANI MAG COLLECTIVE

Giulia Galliani, voce / Giovanni Benvenuti, sax / Andrea Mucciarelli, chitarra / Marco Benedetti, basso / Andrea Beninati, batteria / Alessandro Lanzoni, pianoforte / Tommaso Rosati, elettronica / Valentina Gasperetti, viola / Anete Ainsaar, violino

Il MAG Collective è un gruppo composto da musicisti che si conoscono e suonano insieme da sempre. Nel 2018 esce Song For Joni, album che porta il gruppo a suonare in numerosi palchi. Qui la decisione di continuare il progetto, con l’obiettivo di creare una musica di sperimentazione che enfatizzi il significato dei testi, attraverso la libertà propria del linguaggio jazzistico. Nasce così la collaborazione tra il MAG Collective e Music Pool, per sostenere l’incontro tra diverse tipologie di musica e produrre un lavoro originale da proporre sulla scena italiana.

Posto unico € 15/12 + d.p.

Martedì 29 giugno, Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale, Poggibonsi (SI)

HER DEM AMADE MESiamo sempre pronte, siamo sempre pronti

Francesco di Bella – Giancane -Marco Parente - Lucio Leoni

È uscito lo scorso 4 dicembre “HER DEM AMADE ME – Siamo sempre pronte, siamo sempre pronti”, la raccolta realizzata in memoria di Lorenzo Orsetti, ragazzo fiorentino morto in Siria per mano dell’ISIS il 18 marzo 2019, all’età di 33 anni. Questo concerto, con i cantautori Francesco di Bella, Giancane, Marco Parente e Lucio Leoni, porta sul palco il progetto iniziato a dicembre in memoria di un uomo e al fianco di un popolo; al fianco, soprattutto, di un’idea diversa di mondo e di società.

Posto unico € 15/12 + d.p.

Estate Fiesolana 2021

Domenica 27 giugno, Teatro Romano di Fiesole “Young Jazz”

L.A.D. JAZZ ENSEMBLE 1#2

a cura di Giovanni Nocentini e Maria Elena RomanazziSi rinnova nel 2021 la collaborazione tra Music Pool e l’Istituto di Istruzione Superiore "Alberti-Dante" che presentano un nuovo concerto del L.A.D. Jazz Ensemble, il gruppo formato dagli studenti che seguono la formazione ad indirizzo jazz curato dagli insegnanti Maria Elena Romanazzi e Giovanni Nocentini.

SIMONE GRAZIANO FRONTAL SEXUALITY

Simone Graziano, piano / Stefano Tamborrino, batteria / Dan Kinzelman, sax / Gabriele Evangelista, contrabbasso / Reinier Bass, chitarra

Frontal è il quintetto guidato da Simone Graziano considerato uno dei migliori pianisti e compositori emersi recentemente nel panorama italiano. Il gruppo è composto da alcuni tra i migliori talenti del jazz nostrano quali Gabriele Evangelista al contrabbasso e Stefano Tamborrino alla batteria. La band presenta una front line davvero eccezionale: il chitarrista olandese Reinier Baas, tra i più rappresentativi musicisti della nuova generazione del jazz europeo; Dan Kinzelman al sax tenore, americano naturalizzato in Italia, voce originalissima del sassofono contemporaneo.

Sexuality, il terzo lavoro discografico di Frontal, interamente ispirato alla poliritmia e polifonia africana.Posto unico € 12 / 10 + d.p .(ridotto arci e scuole di musica) - € 5 +d.p. prezzo speciale Liceo Dante

Giovedì 1 luglio, ore 21:30, Teatro Romano, Fiesole(FI)

BOBO RONDELLI

Cuore libero Bobo Rondelli, chitarra e voce / Claudio Laucci, pianoforte

Bobo Rondelli torna al Teatro Romano di Fiesole con un nuovo album, a distanza di quattro anni dal precedente Anime Storte. Le 12 canzoni che compongono l’album sono nate durante questo periodo assurdo. Un viaggio intimo e profondo dentro ai pensieri e ai ricordi di Bobo dove il tema ricorrente è l’amore, il perdono, lo spazio e l’intero universo.

Posto unico numerato 15/13 €

Mercoledì 7 luglio, ore 21:30, Teatro Romano, Fiesole(FI)

RAVA SPECIAL EDITION “80 years of Music”

Enrico Rava: tromba e flicorno / Francesco Bearzatti: sax tenore / Francesco Diodati: chitarra / Giovanni Guidi: piano / Gabriele Evangelista: contrabbasso / Enrico Morello: batteriaSono passati ormai più di 50 anni da quando Enrico Rava apparve, dapprima sulla scena italiana e poi in quella mondiale, collaborando con artisti del calibro di Gato Barbieri e Steve Lacy. Ora, giunto agli 80 anni, ha voluto pensare ad una Special Edition, raggruppando i musicisti che più gli sono stati vicino negli ultimi anni, per creare una band, rivisitare i brani più significativi della sua carriera, rivisti in un’ottica odierna ed interpretare nuove composizioni scritte per questa occasione.Posto unico numerato € 25/23

Giovedì 15 luglio 2021, ore 21:30, Teatro Romano, Fiesole(FI)GHIGO RENZULLI

No.Vox

Ghigo Renzulli: chitarra / Fabrizio Simoncioni: tastiere / Mauro Lallo: basso / Richard Riccio Cocciarelli: batteria / Chris Pacini: sax e flauto / Federico Baracchino: chitarra

Ghigo Renzulli, chitarrista e fondatore dei Litfiba presenta il suo progetto interamente strumentale “No.Vox”. Incursioni di world music, schegge di progressive e sapori anni settanta, dimensioni epiche, accenni metal, psichedelia colta ed acida, new wave sperimentale, vibrazioni latine e ballate folk, geografie sonore dal Mediterraneo. Un percorso musicale straordinario in cui Ghigo ha riversato tutta la sua esperienza, la sua sensibilità, i suoni che lo hanno accompagnato nella carriera di oltre quaranta anni di musicista.

Posto Unico numerato 20/18 €

Venerdì 16 luglio, ore 21:30, Teatro Romano, Fiesole(FI)

GIOVANNI GUIDI

“Ojos de Gato” a Tribute to Gato Barbieri

Gianluca Petrella, trombone / James Brandon Lewis, sax tenore / Giovanni Guidi, piano / Brandon Lopez, basso / Chad Taylor, batteria e percussioni / Francisco Mela, batteria e percussioni

Quarant’anni dopo la pubblicazione di The Third World (1970), che molti considerano uno dei primi esempi dell’incontro tra Jazz e World Music, Giovanni Guidi omaggia il grande sassofonista argentino con un ensemble inedito e strabiliante. I Newyorchesi di adozione e internazionalmente acclamati James Brandon Lewis, Brandon Lopez, Chad Taylor e Francisco Mela affiancano Gianluca Petrella, uno dei talenti italiani più riconosciuti nel mondo, in un quintetto mai ascoltato prima e guidato da Giovanni Guidi per celebrare un’indiscussa leggenda della musica: Gato Barbieri.

Posto unico numerato 22/20 €

Venerdì 27 agosto, Teatro Romano, Fiesole(FI)

FOREVER YOUNG

concerto per Ernesto de Pascale

FRANCO GODI

Franco Godi, chitarra e voce

DANILO REA

Danilo Rea, pianoforte

GEGE’ TELESFORO quartet

Gege’ Telesforo, voce / Dario Deidda, basso / Michele Santoleri, batteria / Domenico Sanna, piano

MARIA CASSI

Una speciale serata per ricordare Ernesto de Pascale insieme ad alcuni dei più importanti musicisti e artisti italiani. Si alterneranno sul palco del Teatro Romano di Fiesole: Danilo Rea; Gegé Telesforo con il suo quartetto insieme a Dario Deidda, Domenico Sanna e Michele Santoleri; Franco Godi e l’attrice Maria Cassi.

Da una idea di Laura Mauric e Bruno Casini

Posto unico numerato 20/18€