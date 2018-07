Ecco i nomi e cognomi più diffusi a Firenze: la scelta dei genitori

L’analisi dell’Ufficio di Statistica anche sui cognomi

I nomi più diffusi a Firenze? Per i maschi è Andrea, per le femmine è Francesca, mentre il cognome più è Rossi, seguito da Bianchi. Sono alcuni dei risultati dell’analisi fatta dall'ufficio di statistica del Comune di Firenze, che nel bollettino mensile di statistica ha dedicato un focus demografico sui nomi e sui cognomi dei residenti a Firenze.

Da questa analisi emerge che il nome maschile più diffuso a Firenze è Andrea: si chiamano così 5.199 residenti alla data del 31 dicembre 2017. Seguono Marco con 4.832, Alessandro con 4.735, Francesco con 4.654 e Lorenzo con 4.103, il primo dei nomi che tradizionalmente sono individuati come tipici di Firenze. Per i nomi maschili non si registrano variazioni significative negli ultimi dodici mesi. Tra le femmine invece il nome più diffuso è da quest’anno Francesca con 3.497, che ha recentemente superato Anna con 3.489. Maria, che fino a due anni fa era il nome più diffuso, è al terzo posto con 3.383. Da segnalare che al tredicesimo posto tra i nomi femminili c’è il nome composto dal secondo e dal terzo nome più frequenti, cioè Anna Maria.

Se si limita l’analisi ai nati negli ultimi dodici mesi, si osserva come Lorenzo sia il nome più utilizzato, seguito da Niccolò e Leonardo (come l’anno precedente anche se a parti invertite). Gabriele si attesta al quarto posto mentre lo scorso anno si trovava al settimo. Rientrano nella top ten Andrea e Matteo mentre escono Pietro ed Edoardo. Tra le femmine Sofia si conferma il nome più gettonato tra le neonate, seguita da Anna, Matilde ed Emma mentre Giulia scende dal secondo al quinto posto. Rispetto allo scorso anno entrano nella top ten Alice e Caterina mentre escono Adele e Vittoria.

Fra i trenta cognomi più diffusi a Firenze il più frequente è Rossi seguito da Bianchi e da Innocenti, il primo dei cognomi più tipici di Firenze. Il primo cognome straniero, Hu, sale dal nono al settimo posto. Era stato al ventesimo posto alla fine del 2011. Complessivamente a Firenze ci sono 69.245 cognomi diversi mentre nel 2016 erano 68.350.