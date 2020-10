Eccesso di velocità, a Prato ritirate 15 patenti in 2 settimane

Proseguono i controlli mirati della Polizia municipale

Sono ripartiti specifici controlli di polizia stradale da parte della Polizia Municipale sulla viabilità principale, finalizzati alla prevenzione\repressione del superamento dei limiti massimi di velocità.

Dopo appena due settimane di verifiche effettuate su via XVI Aprile, via Unione Europea, via Aldo Moro e via Paronese con apparecchiatura Telelaser in dotazione al Reparto Territoriale, sono state 15 le patenti ritirate per aver superato il limite massimo di velocità consentito di oltre 40 Kmh, con velocità registrate anche di 121 kmh.

I controlli proseguiranno con cadenza periodica.