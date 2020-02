"Eccessi di movida, in Santo Spirito servono le cancellate"

Draghi (Fdi) dà ragione al priore che chiede una maggiore protezione per la storica chiesa

Per Alessandro Draghi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Palazzo Vecchio, "le cancellate sul sagrato della chiesa di Santo Spirito sono necessarie. Capiamo le ragioni del Priore, mobili o fisse serve una protezione durante l'eccessiva movida perché i vasi per i fiori non sono sufficienti, troppe volte negli ultimi anni abbiamo assistito ad eccessi nelle sere del fine settimana e durante i mesi estivi, sia in Santo Spirito come in Santa Croce e su altri sagrati delle chiese del centro storico.

In consiglio comunale a dicembre presentai un atto che prevedeva anche un piccolo finanziamento per proteggere le nostre chiese, ma il PD e la sinistra votarono contro; non si tratta di una questione di fede, usurpare i sagrati delle chiese per pasteggiare, suonare o bivaccare è un affronto alla città, dispiace che una certa parte politica non lo riconosca".