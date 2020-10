eatPRATO Walking: il ricettario di Luisanna Messeri

Sabato 31 ottobre appuntamento speciale

Non poteva essere più adatto a Prato il tema scelto per la giornata nazionale del TREKKING URBANO, giunta alla diciassettesima edizione, in programma sabato 31 ottobre in tutta Italia.

"Come è GREEN la mia città": percorsi lenti, angoli insoliti, scorci panoramici, riscoperta di luoghi poco battuti, spesso ignorati. Insieme ma a distanza e in sicurezza per un turismo di prossimità e all'aria aperta. Un turismo "vagabonding" è stato definito, in cui la meta, la destinazione è lo stesso cammino e quello che si incontra lungo il percorso.

Un turismo "wondering” aggiungeremmo, che sorprende ogni volta.

E a sorprendere sabato sarà il fiume Bisenzio, l'elemento di maggiore contatto tra la dimensione urbana e naturale di una città che ha mantenuta l'ambiente nel suo cuore pulsante. Un fiume le cui sorgenti ancora sono avvolte dal mistero e che per la città è sempre stato una grande ricchezza come ancora testimoniano antichi mulini, cartiere, manifatture tessili.

Cuore della giornata pratese del Trekking Urbano, in coincidenza con l'ultimo appuntamento di eatPRATO Walking, la natura, per quanto scoperta nella sua dimensione urbana, l'archeologia industriale, l'arte contemporanea, i sapori tipici pratesi.

E proprio sull'aspetto GUSTO, ancora una volta eatPRATO si distingue, sabato 31 ottobre per l'ultimo appuntamento in calendario a tutti i partecipanti sarà offerto uno speciale TAKE AWAY pratese: una GIFTBOX con una selezione di prodotti accompagnata dal Ricettario a cura di Luisanna Messeri A spasso con Luisanna. Cammini e Mangiari di Prato e dintorni così da apprezzare anche a casa tutto il sapore di Prato, città del gusto per eccellenza!

La location protagonista questa volta è il fiume Bisenzio, nel tratto interessato dal progetto Riversibility, un parco fluviale che lega il centro della città alla collina, un itinerario ambientale, ricreativo e culturale con luoghi d’aggregazione, spazi attrattivi e punti d’interesse turistico. Partenza in Piazza Duomo in direzione del fiume, percorrendo il tratto cittadino della Via della Lana e della Seta lungo la pista ciclo pedonale che conduce al Cavalciotto di S. Lucia, una pescaia che risale al secolo XI, che è stata una componente fondamentale del complesso sistema idrico pratese; ben 53 chilometri di gore, che hanno permesso lo sviluppo dell’industria tessile. Il rientro nel centro città sarà dalla riva opposta del fiume, dove si potranno osservare opere di street art (murales di Dem, Blu, Laura Balla) e arte contemporanea outdoor, come la recente fontana di Bagnoli in Piazza Ciardi.

INFO DI SERVIZIO

Qualche info utile, la partenza dei quattro gruppi in orari diversi (10.00 - 10.30 -1 4.00- 14.30) è da Piazza Duomo.

Il percorso trekking è pianeggiante, la lunghezza è di circa 8 km.

Nel dettaglio:

Partenza: Piazza del Duomo (10 min.)

Sottopasso della stazione del Serraglio

Piazza dell’Università

Piazza Ciardi (10 min)

Viale Galilei (breve sosta davanti alla fabbrica Calamai)

Ponte Datini (attraversamento del Bisenzio)

Ciclabile (breve sosta al monumento “Mordipalo”)

Cavalciotto di Santa Lucia (15 min.)

Ritorno:

Cavalciotto di Santa Lucia

Sentiero Fausto Coppi

Ponticino Guado Santa Lucia

Giardino

Anfiteatro Santa Lucia

Via Edmondo De Amicis

Via Enrico Bensa

Pista ciclabile Fausto Coppi

Pista ciclabile lungo Viale Galilei (vedute villa del Palco e villa Rucellai e Calvana: 10 min.)

Sottopasso parcheggio del Serraglio (5 min. murales)

Via Cavallotti

Via Magnolfi

Piazza Duomo

Corso Mazzoni

Piazza del Comune

Piazza Santa Maria in Castello

Piazza Buonamici

IMPORTANTE!

L’evento è organizzato in ottemperanza delle norme anti Covid-19. Alla luce delle disposizioni vigenti sarà necessario indossare la mascherina anche all’aperto durante tutto il trekking e rispettare le distanze di almeno 1 metro e mezzo dalle altre persone.

Nel rispetto inoltre delle ultime disposizioni previste per il contenimento del contagio, il punto ristoro è stato sostituito con la eatPRATO Giftbox, composta da prodotti confezionati del territorio.

Ogni partecipante potrà ritirare la box alla fine del trekking così da poter gustare in tutta sicurezza direttamente a casa i sapori del territorio pratese.

eatPRATO è la manifestazione a marchio registrato di promozione e valorizzazione dei prodotti e dell'enogastronomia di Prato e del suo territorio organizzata dal Comune di Prato e dalla Strada del Vino e dei Sapori di Carmignano.