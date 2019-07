Eataly: mostra fotografica di Accademia Italiana

Gli allievi della scuola di piazza Pitti espongono nel ristorante di Firenze

Assaggi di Still life da da domani a Eataly. Ingredienti e pietanze tipiche della tradizione gastronomica italiana come fossero dipinti su tela. Taglieri come tavolozze, alimenti come colori. Gli scatti dal 15 luglio esposti da Eatily, realizzati da un gruppo di studenti del Corso di Fotografia di Accademia Italiana coordinati dal professor Lorenzo Michelini, raccontano la buona cucina e il mangiare sano, cavallo di battaglia del mondo Eataly. Nelle sale tematizzate sono stati allestiti in maniera permanente dei micro percorsi gastronomici : proposte culinarie che affiancano immagini e prodotti che in un alternarsi di colori e sapori catturano il visitatore. Gli scatti sono stati realizzati da Asia Bianchi, Francesco Bianchini, Sara Liang Shilin , Federica Pieraccioli , Gloria Rwayitare , Vincenzo Viggiano. Il progetto grafico è di Camilla Macerini, fresca di laurea in Graphic Design all’Accademia Italiana.