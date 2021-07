E' morto Francesco Bosi, ex deputato dell'Udc

L'Udc piange la scomparsa dell’onorevole Francesco Bosi, parlamentare, consigliere regionale e Sindaco del Comune di Rio Marina. Bosi ha ricoperto in due governi Berlusconi anche il ruolo di Sottosegretario dalla Difesa.

“Dopo la prematura scomparsa di Nedo Poli – hanno commentato il segretario regionale Luca Titoni ed il presidente Enrico Mencattini – ci troviamo a distanza di poco più di un mese a piangere la morte di un altro caro amico Francesco Bosi. Un uomo di grandi doti e valori, sempre pronto a lavorare per il territorio e per gli altri. Adesso ci piace immaginare Nedo e Francesco di nuovo insieme a discutere d politica, come amavano fare. Alla famiglia le nostre più sincere condoglianze e quelle di tutto il partito toscano. Ciao Francesco ci mancherai”.

"Apprendo con grande dolore della scomparsa dell'On. Francesco Bosi, esponente di spicco della politica toscana e nazionale degli ultimi 30 anni. Fervente cattolico, uomo di saldi principi morali e personali, che ho avuto modo di conoscere, frequentare, apprezzare, è stato prima nella DC poi nell'UDC. Un pensiero affettuoso va alla famiglia, alla quale era legatissimo" interviene anche Giampaolo Giannelli, Vice Coordinatore provinciale Forza Italia Firenze.