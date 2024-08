È morto Felice Maurizio D'Ettore

È morto Maurizio D'Ettore, garante nazionale dei detenuti ed ex parlamentare nelle fila di Fratelli d'Italia. D'Ettore, deceduto a causa di un malore, aveva 64 anni e si trovava in vacanza in Calabria con la famiglia. D’Ettore era stato a lungo docente di diritto privato a Firenze prima di intraprendere la sua carriera politica.

“A nome del partito giungano alla famiglia e agli amici di D’Ettore le nostre più sentite condoglianze. La politica italiana perde un uomo di grande valore e impegno” dichiara il coordinatore di Fratelli d’Italia Firenze Jacopo Cellai. Al cordoglio si unisce la capogruppo Angela Sirello e l’intero gruppo consiliare del partito.

"Felice Maurizio d’Ettore è stato dirigente per tanti anni di Forza Italia fino ad arrivare ad essere eletto in Parlamento, e a ricoprire oggi l’incarico di Garante nazionale dei detenuti -dichiara Marco Stella di Forza Italia Toscana- A nome di tutto il partito le più sincere condoglianze alla famiglia".