Duova, i giovani agricoltori trap che spopolano sui Social

Un gruppo di agricoltori del Chianti spopola sui social

Il gruppo Duova nasce nelle campagne del Chianti e dopo alcuni successi social propone ora una canzone che parla di Firenze e delle Radici che affondano nelle tradizioni.

"Abbiamo tentato di parlare con i giovani e giovanissimi che purtroppo sembrano spesso totalmente scollegati dalle loro Radici. Lo abbiamo fatto usando il loro linguaggio con un pezzo TRAP utilizzando i vecchi modi di dire fiorentini".

Riccardo Lupino scrive i testi e canta mentre la parte musicale è opera di Giovanni Degl'Innocenti (chitarra) e Daniele Palmi che si occupa anche della regia e realizzazione Video in collaborazione con la Casa di Produzione Swolly Creative Studio.

"Nel nuovo video abbiamo avuto l'onore di girare il finale con le Vecchie Glorie del Calcio Storico Fiorentino dell'Associazione "50MINUTI", oltre che ospitare in duetto un cantante molto famoso a Firenze, "Il Fano". Anche i Renaioli Fiorentini hanno collaborato mettendoci a disposizione un loro Barchetto per le riprese del Videoclip".

Il video spopola su Facebook nonostante sia on-line da pochi giorni e non è da meno il canale Youtube.

"Usando l'ironia tentiamo di far passare un messaggio, cioè che non possiamo dimenticare quello che siamo stati e quello che siamo. Il nostro progetto nasce con l'intento di raccontare la società partendo da un punto di vista non consueto; quello di un giovane agricoltore che tenta di raccontare la realtà delle sue campagne e la propria visione della società in cui è tenuto a vivere".

Il video RADICI dalla pagina Facebook



