Droga: fermata a Villa Costanza con oltre 70mila euro di merce destinata allo spaccio

Trovati 6,6 Kg di marijuana, divisi in 5 panetti confezionati con il cellophane, occultati all'interno di uno zaino a spalla e di una borsetta da donna

I militari delle Fiamme Gialle di Firenze, nei giorni scorsi, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, presso l’autostazione di Villa Costanza, una cittadina gambiana 41enne (richiedente asilo e con dimora presso un centro di accoglienza della provincia di Varese) trovata in possesso di 6,6 Kg di marijuana, divisi in 5 panetti confezionati con il cellophane occultati all’interno di un zaino a spalla e di una borsetta da donna.

In particolare, durante l’attività di controllo svolta dai militari del Gruppo di Firenze tra i passeggeri dei pullman in sosta all’autostazione di Villa Costanza, l’attenzione dei finanzieri si è concentrata su una donna che, seduta a bordo di un autobus di linea Roma-Milano, alla vista della pattuglia delle Fiamme Gialle mostrava forti segni di nervosismo. I militari, quindi, decidevano di far scendere tutti i passeggeri per far intervenire l’unità cinofila con il cane antidroga “Ebryl” che immediatamente segnalava la presenza di sostanze stupefacenti sulla donna.

La successiva perquisizione della donna e dei suoi bagagli hanno permesso di rinvenire l’ingente quantità di marijuana per un valore, sul mercato dello spaccio, di oltre 70.000 euro.

La donna è stata tratta in arresto e, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Firenze, condotta presso il carcere di Sollicciano. L’attività delle Fiamme Gialle prosegue per individuare la provenienza e la destinazione della sostanza stupefacente e le ulteriori persone coinvolte.

Le Fiamme Gialle fiorentine nell’ultimo periodo hanno ulteriormente intensificato, soprattutto con l’ausilio dei cani antidroga, i controlli presso i principali snodi ferroviari e viari del capoluogo toscano finalizzati a garantire la sicurezza dei numerosi viaggiatori e turisti (oltre 14 milioni all’anno) che quotidianamente transito per la città di Firenze.