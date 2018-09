Droga da Amsterdam a Firenze: arresti all'alba

Una associazione per delinquere in grado di procurarsi ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti

È in corso una vasta operazione nei confronti di un’associazione dedita al traffico di stupefacenti tra Olanda e Italia, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Firenze ed eseguita dai Carabinieri del Comando Provinciale di Firenze.

10 i soggetti destinatari di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del capoluogo toscano, localizzati nelle province di Firenze, Lucca, Rovigo e ad Amsterdam (Olanda).

Le indagini hanno permesso di documentare l’esistenza di una associazione per delinquere in grado di procurarsi ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti che venivano rivendute al dettaglio nell’area metropolitana fiorentina.

In corso perquisizioni nei confronti di altri 13 indagati, ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti.

I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Procura della Repubblica di Firenze (8° piano Palazzo di Giustizia) alle ore 11:00.