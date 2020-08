Droga: 237 piante di marijuana in casa

Arrestato dai Carabinieri a Peccioli. Un arresto per spaccio di cocaina anche a Pisa. Utilizzavano il sottosella di uno scooter parcheggiato come deposito della droga: la Polizia di Stato arresta due cittadini marocchini a Firenze

I militari della Compagnia di San Miniato, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di contrasto alla droga, hanno tratto in arresto un 68enne. I Carabinieri della locale Stazione effettuavano un controllo di iniziativa presso l’abitazione dell’uomo, sorprendendolo in possesso di 237 piante di marijuana coltivate in vasi, di 925 grammi della stessa sostanza essiccata e di un bilancino di precisione. Lo stupefacente è stato sequestrato, mentre l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari ed è stato giudicato stamane con rito direttissimo.

A Pisa, nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della locale Sezione Operativa unitamente ai colleghi del 6° Battaglione Mobile “Toscana”, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio dedicato al contrasto della droga, hanno tratto in arresto un 31enne, per spaccio di stupefacenti. I militari hanno sorpreso l’uomo, mentre era intento a cedere meno di un quarto di grammo di cocaina ad un giovane del luogo; la successiva perquisizione sul 31enne ha inoltre consentito il recupero di quasi mezzo grammo della medesima sostanza oltre ad una modica somma di denaro, ritenuta provento di attività illecita.

Arrestato, è stato trattenuto in camera di sicurezza e verrà giudicato stamane con rito direttissimo.

Nel tardo pomeriggio di ieri, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini marocchini di 24 e 33 anni. Intorno alle 19.00 gli agenti del Commissariato di Rifredi hanno notato in via Mercadante il passeggero di un’autovettura, ferma in mezzo alla strada, scendere dal mezzo e avvicinarsi ad uno scooter regolarmente parcheggiato. L’uomo, il 33enne poi finito in manette e già noto ai poliziotti, ha aperto il vano sottosella del ciclomotore e ha preso un panetto di colore scuro. Alla vista della pattuglia quest’ultimo ha tentato di disfarsi di quanto prelevato gettandolo a terra, mentre l’autovettura con a bordo l’altro cittadino magrebino (il 24enne), nel frattempo era ripartita verso piazza Puccini. La Polizia ha fermato entrambi recuperando anche il panetto da terra poi risultato contenere quasi 100 grammi di hashish. Nel vano sottosella gli agenti hanno poi scoperto altri cinque panetti dello stesso stupefacente. Complessivamente sono stati sequestrati poco meno di 6 etti di droga che avrebbero potuto fruttare sul mercato illecito degli stupefacenti intorno ai 6000 euro.