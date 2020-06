Dreoni: Mostra di modellismo fino al 28 giugno

Tantissimi visitatori, un successo annunciato

FIRENZE ­– Fino a domenica 28 giugno, con ingresso libero per tutti, le vetrine di Dreoni Giocattoli che si affacciano su Via Cavour ospitano migliaia di soldatini e capolavori in miniatura. Un vero e spettacolare Museo di meraviglia e storia, cinquanta metri quadrati di accurata esposizione, interamente dedicati ai modellisti fiorentini. La prima edizione della mostra si tenne nel 1971, quasi mezzo secolo fa, e la scelta di riproporla proprio adesso vuole essere un omaggio a Firenze e alla sua “rinascita” da parte dei signori Dreoni, titolari dello storico negozio di giocattoli fiorentino. Tantissimi i visitatori ogni giorno, ordinati e “mascherati”; una forte attrattiva per gli appassionati di modellismo che stanno facendo passa parola ma anche per le famiglie, con bambini e ragazzi al seguito, entusiasti per la scoperta di “nuovi mondi”. La mostra è visitabile liberamente, fatto salvo il rispetto delle norme sanitarie di distanziamento, ogni giorno fino a domenica 28, seguendo le aperture, anche straordinarie, del negozio.



NUMERI INCREDIBILI - Sono poco meno di 100 i modellisti che hanno raccolto l’invito ad esporre i propri pezzi unici, tutti fiorentini o appartenenti ad associazioni e club della Città Metropolitana; si va dal più giovane di 7 anni (e già bravissimo, seguendo le orme del papà) a modellisti con settanta anni “di carriera” nelle loro abili mani. I soldatini e figurini in esposizione superano le 4.000 unità, tutti dipinti uno per uno a mano, di diverse fogge, epoche e misure, dai 6 millimetri delle truppe da battaglia ai 20 centimetri circa di qualche busto. 530 tra calcianti e figuranti del Corteo della Repubblica del Calcio Storico Fiorentino schierati in piazza, con altri 200 spettatori su spalti e terrazze. Sono una sessantina le navi e imbarcazioni varie raccolte nella vetrina grande: intere flotte in scala 1/1200, velieri maestosi, corazzate di 3,40 mt di lunghezza, navi volanti (solo per questa collezione di modelli steampunk autocostruiti, l’autore ha dichiarato di avere impiegato 100 ore di lavoro). Per qualità e varietà, più che per i numeri, spicca un’agguerrita “quota rosa” di modelliste amanti del fantasy e dell’immaginario, letterario e fumettistico e un’altra preziosa dedica al gusto femminile arriva dai 30 modelli di Barbie e Ken “customizzati” ovvero elaborati in modo da renderli perfetti sosia di popolari personaggi dello spettacolo.

INCONTRI E DIDATTICA – Dietro ogni bel modello si nasconde un’accurata ricerca, che sia storica o di costume, e la missione divulgativa e promozionale della propria passione fa parte dell’hobby di ogni bravo modellista. Per questo motivo il negozio Dreoni ha scelto di ospitare e proporre al pubblico, contemporaneamente all’allestimento dei modelli nelle vetrine, alcuni incontri e laboratori, concordati con responsabili dei Club aderenti alla 34^ mostra di Modellismo. Gli incontri si svolgeranno in chiave didattica, adatti a tutti, anche ai ragazzi, in diretta facebook dal negozio, in modo che possano essere seguiti rispettando il distanziamento.



Venerdì 19 giugno alle ore 17: Curtatone e Montanara, un plastico per conoscere questo evento e gli eroi del nostro risorgimento (a cura del Prof Ugo Barlozzetti, Associazione Fiorentina Battaglie in Scala)



Mercoledì 24 giugno ore 16: la Festa di San Giovanni, Firenze e il suo Calcio in livrea, parole e detti fiorentini (a cura di Lamberto Picchi del Gruppo Modellismo e Storia DLF Pontassieve) Venerdì 26 giugno, ore 17:La storia della Nave da Battaglia Corazzata Bismark (a cura di Lamberto Picchi del Gruppo Modellismo e Storia DLF Pontassieve) e introduzione all’ABC del modellismo navale A conclusione della mostra saranno realizzati dei veri e propri laboratori di introduzione alla varie tecniche di modellismo, statico e dinamico.

Per San Giovanni il negozio Dreoni Giocattoli sarà aperto il pomeriggio e proporrà altri eventi a invito, come personale contributo alle celebrazioni del Santo PatronoPer ulteriori informazioni visitare la pagina social dell’evento oppure scrivere a shop@dreoni.it.



