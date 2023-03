Donne, ingresso gratis ai musei statali mercoledì 8 marzo

Mercoledì 8 marzo 2023, in occasione della Giornata internazionale della donna, ingresso gratuito per le donne nei musei e nei luoghi della cultura statali.

Numerosi gli istituti che organizzeranno visite guidate o altre iniziative a tema mirate a sensibilizzare i visitatori e il pubblico dei musei sull’importanza culturale della Giornata.

L’elenco degli appuntamenti è pubblicato sulla pagina dedicata: https://cultura.gov.it/evento/giornata-internazionale-della-donna-2023

Intanto nasce una nuova collaborazione tra la Galleria dell’Accademia di Firenze e CORRI LA VITA, in occasione di una ricorrenza importante come la Giornata internazionale dei diritti della Donna, mercoledì 8 marzo.

Grazie al sostegno del MIC-Ministero della Cultura, anche quest’anno l'ingresso al museo, come a tutti i luoghi della cultura statali, sarà gratuito per le donne. E la Galleria dell’Accademia di Firenze ha scelto di celebrare questa festa con un’ulteriore iniziativa che la vede a fianco di un’associazione Onlus come CORRI LA VITA, impegnata ad aiutare le donne colpite da tumore al seno, finanziando progetti che riguardano la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura di questa malattia.

Mercoledì 8 marzo, all’uscita della Galleria, si troveranno i volontari dell’Associazione per informare sull’attività di CORRI LA VITA e per raccogliere fondi per i progetti che sostiene.

Tutto il personale di sala del museo - circa 70 persone - indosserà le inconfondibili magliette firmate Ferragamo che ogni anno colorano le strade di Firenze durante la tradizionale manifestazione di settembre e che negli anni sono state indossate da numerosi testimonial provenienti dal mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport.

“Come Galleria dell’Accademia di Firenze abbiamo scelto di ricordare la Giornata internazionale della donna - dichiara il direttore Cecilie Hollberg - con un segnale concreto sul territorio, supportando e abbracciando la causa dell’Associazione CORRI LA VITA Onlus che da anni sta facendo moltissimo, grazie al network che ha creato in Toscana e non solo, per una delle malattie che maggiormente colpisce le donne, il tumore al seno. È il primo evento, di un sodalizio che con Eleonora Frescobaldi, presidente di CORRI LA VITA, ci vedrà insieme per altre collaborazioni future.”

"Siamo molto felici, in questo giorno speciale, di dar il via a questa nuova collaborazione con uno dei luoghi più importanti della cultura mondiale, riferimento per tutti gli amanti del bello. Grazie a Cecilie Hollberg che con la sua sensibilità ha accolto la nostra Associazione per questa nuova iniziativa” prosegue Eleonora Frescobaldi, presidente di CORRI LA VITA. “ L’8 marzo, grazie anche ai volontari LILT Firenze, sarà l’occasione per ricordare ancora una volta ciò che CORRI LA VITA si impegna a svolgere tutto l'anno.”

L’Associazione CORRI LA VITA Onlus nata nel 2003 ha raccolto e distribuito in venti edizioni oltre 8.000.000 di euro, consentendo un’assistenza di qualità ad oltre 500.000 donne colpite dal tumore al seno.

Attraverso la raccolta fondi, CORRI LA VITA aiuta le donne e finanzia progetti che riguardano la prevenzione, la diagnosi precoce e le cure di riabilitazione.

Villa delle Rose il Centro Riabilitazione Oncologica ISPRO-LILT; SenoNetwork il portale che riunisce tutte le Breast Unit italiane e FILE Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus sono i progetti sostenuti in maniera continuativa a cui si aggiungono ogni anno altre importanti realtà.

Nel 2022 sono stati ben cinque progetti vincitori del bando promosso da CORRI LA VITA Onlus, tutti inerenti all’attività di prevenzione e cura per i tumori al seno.

Per informazioni: CORRI LA VITA

Intanto oggi lunedì 6 marzo, sarà organizzata un'apertura straordinaria, dalle ore 19 alle 21, con una visita esclusiva ai nuovi allestimenti museali e alla mostra I Bronzi di Riace un percorso per immagini, accompagnati dalle musiche eseguite da alcuni allievi del Conservatorio Luigi Cherubini: Alice Aniksztejn e Apolline Leveque, duo chitarre; Cosimo Boschi, violoncello; Gregorio Del Vecchio, clarinetto.

La partecipazione è riservata ai soci dell'Associazione, ma è possibile associarsi, anche nei giorni precedenti, online sul sito degli Amici della Galleria dell’Accademia di Firenze (Friends of David) o direttamente il 6 marzo all'entrata della Galleria. I soci dell’Associazione hanno l’entrata in Galleria, gratuita e prioritaria, valida per un anno e molti altri benefit.

L'Associazione degli Amici della Galleria dell'Accademia di Firenze è nata nel 2017 da un’idea di Cecilie Hollberg.