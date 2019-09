Donne in vetrina: Salvini lascia la Lega

foto agenzia Dire

Il consigliere regionale annuncia di abbandonare il Carroccio: entrerà nel Gruppo Misto ma non lascerà la presidenza della Commissione Controllo. Rottura totale: gli ex colleghi di partito hanno lasciato l'aula quando lui ha iniziato a parlare

(DIRE) Firenze, 24 set. - "Da questo momento non faccio più parte della Lega. Entrerò a far parte del gruppo Misto". Il consigliere regionale Roberto Salvini finito nella bufera per aver suggerito nel corso di una seduta della commissione Sviluppo economico dell'assemblea toscana di rilanciare il turismo termale mettendo le donne in vetrina, sulla falsariga di quanto avviene nel Nord Europa getta la spugna, ma a metà. Prende atto di non fare più parte del Carroccio, a seguito della sospensione decisa dal gruppo sino alla fine della legislatura. Tuttavia non molla il suo incarico istituzionale più delicato, la presidenza della commissione Controllo.

Avviene al termine di un lungo dibattito in Consiglio regionale nel quale diventa bersaglio degli strali degli altri gruppi, capitanati in questa battaglia dalla vicecapogruppo del Partito democratico, Monia Monni. "Siccome non ho sentito da parte sua il minimo ripensamento - afferma la consigliera- chiedo a Salvini di dimettersi. Ogni minuto che passa qui è una offesa alle istituzioni e alle donne. Non è degno di sedere sulla poltrona di presidente della commissione e su quei banchi di consigliere".

Il confronto sfocia nella presentazione da parte di Monni e nella successiva approvazione a larghissima maggioranza in assemblea toscana di una mozione che impegna il presidente Eugenio Giani a chiedere alla commissione di rimuovere Salvini dalla presidenza. Ma il diretto interessato non sembra dello stesso avviso: "Non lascio la carica perché il regolamento non lo prevede", ribatte serafico ai cronisti ai quali, peraltro, spiega la propria versione dei fatti sulle dichiarazioni che hanno innescato la polemica e l'allontanamento dalla Lega. Quello delle donne in vetrina "era solo un esempio, penso che sia stato proprio un equivoco. Non ho mai fatto nessuna proposta. Ho solo fatto un esempio di come vengono gestite certe attività".

Una riflessione che Salvini sviluppa più chiaramente in aula: "L'obiettivo del mio intervento era mettere in sicurezza il Paese, le lavoratrici che svolgono quell'attività, togliere l'evasione fiscale, le mafie dalle nostre strade". Il nocciolo, specifica, "era di rimuovere il malcostume, le mafie, perché i topi vanno dove c'è il formaggio". L'ormai ex leghista si scusa coi colleghi per le difficoltà create dalle sue esternazioni, ma al tempo stesso lancia una frecciatina: "Mi meraviglio di aver perso il posto nel gruppo perché la Lega ha sempre sostenuto che la prostituzione deve essere regolamentata".

E sulla denominazione che darà alla propria componente nel gruppo Misto lancia un messaggio sibillino: "Ho un nome anche importante". La rottura è totale da entrambe le parti. Tanto che quando Salvini prende la parola i consiglieri leghisti si alzano ed escono dal salone dell'assemblea: "Vogliamo prendere le distanze anche visivamente da questa persona", spiega la capogruppo del Carroccio, Elisa Montemagni. La leader leghista cavalca le richieste di Pd e 5 Stelle: "Siamo noi a chiedergli - aggiunge- che lasci la presidenza della commissione Controllo, perché stava lì in rappresentanza della Lega. È nel nostro interesse che si dimetta, perché non ci rappresenta più".

(Cap/ Dire)