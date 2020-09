Donne: Fiorentina - Florentia San Gimignano 3-2, derby spettacolo

Le viola tornano in testa al campionato assieme a Juventus e Milan. Goal decisivo nel finale di bomber Sabatino che arriva a sei reti in tre gare

Fiorentina spaventata dalla Florentia San Gimignano nel derby giocato oggi pomeriggio alle Due Strade. Le ragazze di Carobbi hanno dato del filo da torcere alle più quotate avversarie.

Sembrava tutto facile per le viola, avanti di due reti al 32' grazie alle reti di Mascarello e capitan Adami entrambe sugli sviluppi di corner dalla destra. Poi a fine prima frazione un rigore trasformato da Cantore riporta in partita le neroverdi che trovano addirittura il 2-2 a metà ripresa con Martinovic di testa.

A dieci minuti dal termine, ci pensa bomber Sabatino, alla sesta rete in tre partite, a riportare in vantaggio la Fiorentina per il definitivo 3-2.

Con questi tre punti le viola di Cincotta tornano in testa al campionato appaiate a Juventus e Milan.