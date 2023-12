Doni natalizi: la solidarietà raddoppia in Toscana

Il Natale non è tale senza un dono condiviso.

Venerdì 22 dicembre 2023 si è svolta la consueta ed annuale donazione della raccolta alimentare per il dispensario della Casa “Dono di Pace” a Firenze, che ha coinvolto, con spirito di benevolenza, l’intero personale dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, il quale nei giorni precedenti alla donazione ha voluto dedicare un pensiero, trasmettendo vicinanza e solidarietà a coloro che si trovano a vivere situazioni complesse. Un piccolo, ma grande gesto che sostiene un lavoro di volontariato silenzioso e prezioso e che sottolinea la vicinanza dell’Arma Azzurra a tematiche di rilevanza sociale.

La casa “Dono di Pace” è gestita da sei suore missionarie della carità di Santa Teresa di Calcutta, che presso la loro sede accolgono famiglie con difficoltà economiche, svolgono un servizio prezioso di volontariato a favore dei senza fissa dimora e organizzano giornate sociali per bambini bisognosi, erogando corsi di formazione per chiunque voglia immettersi nel mondo del volontariato.L’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche collabora da anni anche con altre associazioni benefiche presenti sul territorio fiorentino, come l’associazione Giak Nuotatore Volante, il Centro aiuto alla vita, che da sempre offre consulenza gratuita a donne e coppie che si trovano a dover affrontare una gravidanza inaspettata o difficile, l’Associazione Tumori Toscana, associazione che cura gratuitamente e a domicilio i malati oncologici, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno e l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, con la quale l’ISMA ha collaborato assiduamente durante gli eventi legati alla celebrazione del Centenario dell’Arma Azzurra.

A Firenze i destinatari di oltre 100 Panettoni Sospesi della Fondazione Anti sono le persone che ogni giorno si rivolgono alle mense di Caritas a Firenze per godere di un pasto caldo ma anche le famiglie colpite dall’alluvione a Campi Bisenzio. Un momento di distribuzione è stato organizzato nei giorni scorsi dalla Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio in collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio e con il contributo del Cral di Menarini.

L’olio Toscano IGP ed il panettone gourmet per il pranzo di Natale dei più bisognosi. Il Consorzio di Tutela dell’olio extravergine Toscano IGP mantiene viva la propria vicinanza, ormai consolidata da anni con la Comunità Sant’Egidio di Firenze, mettendo a disposizione del tradizionale pranzo del 25 dicembre che quest’anno si terrà alla Basilica di San Lorenzo e lo Spazio Reale (vicino a Le Piagge), una generosa fornitura di olio e del panettone celebrativo firmato dagli chef Tommaso Vatti e Andrea Pierini realizzato in occasione dei 25 anni dal riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta Toscano.

Due prodotti di eccellenza per la tavola della solidarietà. “E’ per il nostro Consorzio un grande piacere e motivo di orgoglio poter contribuire e partecipare a questo momento di amicizia e solidarietà portando sulla tavola della Comunità di Sant’Egidio il frutto del nostro lavoro e della nostra grande passione per l’agricoltura e per la nostra terra. – spiega Fabrizio Filippi, Presidente del Consorzio di Tutela Toscano IGP – Per tutti noi, questo è un anno speciale che vogliamo idealmente condividere sedendoci a fianco di tutti coloro che sono costretti ad affrontare la povertà, l’emarginazione e l’indifferenza”.

Il 25 dicembre alle 8:00 tutti convocati in cucina per organizzare il pranzo di Natale. L’enogastronomo Leonardo Romanelli, accompagnato da un gruppo di fedeli collaboratori, ha organizzato un menu diverso rispetto a quello che viene servito abitualmente alla mensa, perché la Caritas che vuole regalare ai suoi ospiti una giornata speciale. Si replica anche il 1 gennaio, sempre alla stessa mensa.

Antonio Aiazzi, Bandabardò, Ginevra Di Marco & Francesco Magnelli, Dolcenera, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Paolo Jannacci con Daniele Moretto, Marco Masini, Danilo Rea, Paola Turci, Peppe Voltarelli: sono gli artisti dal cuore grande che saranno sul palco del Tuscany Hall di Firenze, mercoledì 3 gennaio, per “Toscana and friends. Ripartiamo”, la serata evento ideata e condotta da Fiorella Mannoia, Stefano Massini e Piero Pelù per raccogliere fondi a sostegno delle popolazioni della Toscana colpite dall’alluvione dello scorso novembre. Un evento che si preannuncia ricco ed emozionante, grazie alla sensibilità degli artisti e del numeroso pubblico che ha già acquistato i biglietti. Ancora pochissimi i posti rimasti disponibili.

La Fondazione Toscana Spettacolo ha concluso la raccolta fondi a favore dei cittadini e dei territori colpiti dall’alluvione. È pari 10.897 euro l’importo che la Fondazione ha destinato al conto “Aiutiamo la Toscana”, messo a disposizione dalla Regione per l’emergenza alluvione. La somma è frutto degli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti degli spettacoli che sono andati in scena dal 12 al 19 novembre 2023 in 9 teatri del Circuito Regionale.

L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali di Massa, Calenzano, Altopascio, Piombino, Campiglia Marittima, Vicchio, San Casciano in Val di Pesa, Carrara e Chiusi, che, con i propri teatri, hanno aderito all’iniziativa promossa dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Un piccolo gesto di solidarietà arriva a Natale dal Movimento Turismo del Vino Toscana in favore delle popolazioni toscane colpite recentemente dall’alluvione, in particolare quella della zona di Campi Bisenzio. È stata infatti effettuata una raccolta di numerose bottiglie di vino e anche di olio extravergine d’oliva che saranno donate alla Caritas di Campi Bisenzio che si occuperà anche della distribuzione alle famiglie ancora sfollate dopo l’alluvione.

Giovedì 14 dicembre, il Rotary Club San Casciano Chianti ha tenuto la sua annuale festa degli auguri presso il suggestivo Ristorante Pinna Rossa di Impruneta, durante la quale ha dimostrato un impegno tangibile verso la comunità locale. Attraverso una raccolta di fondi tra tutti i Soci e gli ospiti presenti alla serata, si è messa a disposizione la somma di 1.100 euro a favore della Misericordia del Galluzzo per le attività di restauro dei suoi locali di Tavarnuzze. La cifra si aggiunge a quella già spesa direttamente dal Club per l’acquisto dei panettoni regalo per I Soci, che la stessa Misericordia ha offerto proprio con la finalità di raccogliere fondi. Anche questa volta, la convivialità non è stata fine a sé stessa.

Anche quest’anno all’Ospedale San Giuseppe di Empoli sono state consegnate le tradizionali donazioni natalizie per regalare sorrisi ai pazienti e al personale sanitario. La Direzione dell’Amministrazione dell’Esercito Italiano ha donato, nel reparto di pediatria, alcuni prodotti dolciari acquistati dall’Associazione European Neuroblastoma Association, a sostegno della ricerca. Sempre in pediatria l’Associazione Tuscany Motors, insieme alla loro Mascotte Dante, ha donato alcuni gadget ai bambini.

L’Empoli FC, con una rappresentanza della squadra di calcio (Francesco Caputo, Filippo Ranocchia, Stiven Shpendi, Alberto Grassi), hanno consegnato i pandori in alcuni reparti del presidio ospedaliero, tra cui pediatria, cardiologia, radiologia e in pronto soccorso.

Quest’anno l’albero di Natale in Ospedale è stato realizzato grazie al contributo dell’Associazione Avo che per l’occasione ha creato sfere di cartoncino di colore rosso su cui i pazienti e il personale sanitario hanno scritto un pensiero di auguri. E' possibile richiedere la sfera in portineria all'ingresso del presidio ospedaliero per poter lasciare il proprio messaggio di auguri. In pediatria per rallegrare i piccoli pazienti è stata realizzata una casetta in cui i bambini possono lasciare la letterina indirizzata a Babbo Natale.

Anche a Prato il pensiero dei sostenitori ANT è stato per le persone colpite dall’alluvione di pochi mesi fa. A loro è stata destinata la donazione di 240 Panieri Sospesi, ossia ceste di prodotti del territorio di alta qualità. I Panieri sono stati consegnati in diverse vie di Prato da una rappresentanza ANT insieme al presidente delle provincia di Prato Simone Calamai e al sindaco Biffoni. La donazione è stata resa possibile da singoli cittadini, associazioni come la “Tutti per Feno di Staffoli” e aziende come la Smurfit Kappa Italia.

Anche quest’anno, in occasione del Natale, non sono mancate le donazioni che sono arrivate numerose all’ospedale San Jacopo a testimonianza della vicinanza della città al presidio ospedaliero pistoiese. Nell’atrio dell’ospedale è stato allestito il tradizionale albero di Natale grazie alla ditta Vannucci Piante e sempre nell’atrio e nei corridoi le stelle di Natale donate dalla ditta Errepiante accolgono i pazienti e i visitatori. Nei reparti, destinati agli operatori sanitari, sono invece stati distribuiti i panettoni della ditta Riccardo Lunardi e del Casale delle Fate di Rossella Lunardi.

La dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore sanitario del presidio, unitamente alla direzione infermieristica, esprime la più sincera gratitudine a nome di tutto il personale del San Jacopo.

Al posto della tradizionale slitta Babbo Natale ha preso prima l'aereo C-27J, poi una Fiat 500 rossa per consegnare giochi e libri ai bambini. È accaduto questo pomeriggio, con l'atterraggio di Babbo Natale al terminal della 46° Brigata Aerea. Missione compiuta per la terza edizione della coinvolgente iniziativa di solidarietà “A Natale dona un giocattolo e un libro” promossa da Confcommercio Provincia di Pisa e il quotidiano Il Tirreno, con la collaborazione della 46° Brigata Aerea e del Banco Alimentare.

Tantissimi i doni tra giocattoli e libri raccolti in favore dei bambini delle famiglie in difficoltà economica che per Natale avranno la possibilità di scartare un regalo sotto l'albero. In pochi giorni da Pisa a San Miniato, da Pontedera al Litorale si è attivata una straordinaria catena di solidarietà che ha visto come protagonisti imprenditori, istituzioni, commercianti, professionisti, semplici cittadini impegnati in prima persona a regalare un sorriso ai bambini. Un'iniziativa celebrata con la festa finale presso l'Atoc Air Terminal Center della 46° Brigata Aerea e la consegna dei doni ai bambini direttamente da Babbo Natale.

Grazie alla famiglia Burchietti Nannini l'Ambulatorio Neuroevolutivo del polo pediatrico dell'Ospedale di Pescia è stato dotato di un materassino di resina espansa. Servirà a rendere maggiormente confortevole ai neonati il momento dello screening e follow up neonatale. Referente dell'Ambulatorio è la dottoressa Sabrina Becciani nell'ambito della struttura operativa semplice di Pediatra diretta dalla dottoressa Fernanda Barontini.

Un Natale ‘a due stelle’ per tante famiglie versiliesi in difficoltà. Per il quinto anno consecutivo il Grand hotel Principe di Piemonte di Viareggio e’ protagonista di un progetto di solidarietà grazie alla volontà della proprietà, il gruppo Nesti, che donerà quasi 600 pasti solidali: lo chef pluristellato Giuseppe Mancino de Il Piccolo Principe, la mattina di Natale consegnerà 580 pasti (quindi 30 in più rispetto al 2022, segno purtroppo di un crescente bisogno) ad associazioni di volontariato che si faranno carico della distribuzione dei pacchi su tutto il territorio in modo da assicurare una tempestiva consegna per il pranzo.

A coordinare la logistica Carlo Ambrosini, volontario Caritas mentre il trasporto dei pasti nei punti di distribuzione sara’ effettuato dalla Misericordia per il territorio di Camaiore e dalla Croce Verde per le altre zone. Uno sforzo ancora più importante in questo 2023 visto che l’albergo avrà la brigata impegnata a pieno regime per il pranzo di Natale all’interno della struttura.

Riguardo la distribuzione dei pacchi, 130 pasti sono destinati al comune di Camaiore, 100 a Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema, 77 a Massarosa e 273 a Viareggio (compresi i 25 pasti per l’Istituto De Sortis e 50 per la mensa dei poveri).

Ma non e’ tutto sul fronte della solidarietà, dopo la mattinata davvero speciale trascorsa dai ragazzi di Aipd Versilia. La proprietà del Grand hotel Principe di Piemonte ha infatti voluto manifestare la propria vicinanza alle attività dell’associazione italiana persone down regalando una colazione nello scenografico salone delle feste. I ragazzi, accompagnati dalla presidente Angela Bertacchi e dalle operatrici, sono stati accolti dal personale e dallo chef pluristellato Giuseppe Mancino in un clima di festa e divertimento. E sono stati proprio loro a consegnare al direttore del Grand hotel, Max Venturelli, dei disegni ispirati al mare che saranno riprodotti sulle pennellature esterne del cantiere allestito al vicino hotel Excelsior.