Iniziativa promossa da UE e Comune di Firenze all'interno del PON METRO

Quante volte ripetiamo che sono molti in modi in cui l’Unione europea riesce ad arrivare sul nostro territorio (ma magari siamo noi a non saperlo)? L’iniziativa “Dona un albero” è un esempio di quella sinergia tra Unione europea ed istituzioni locali che, con innovazione, riesce così a portare avanti obiettivi prefissati a livello comunitario come la creazione di smart cities grazie al rafforzamento digitale e la trasformazione verde delle nostre città. In particolare, questa iniziativa è inserita all’interno del PON METRO. Parliamo del Piano Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020” (relativo quindi a questo settennato di finanziamenti): approvato dalla Commissione europea (decisione C(2015) 4998 del 14 luglio), vede attivato un fondo complessivo di oltre 858,9 milioni di euro di cui 650,2 mln e 208,7 mln provengono, rispettivamente, dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo per lo Sviluppo Regionale e dai rispettivi cofinanziamenti nazionali. Le città metropolitane parte del programma, tra cui Firenze, seguono l’Agenda urbana nazionale che persegue gli stessi obiettivi dell’Agenda urbana europea. Ma di cosa parliamo nello specifico? Le aree urbane sono considerate zone strategiche nell’ambito della sfida alla crescita intelligente che coniuga anche inclusività e sostenibilità (esattamente gli stessi temi posti dalla strategia Europa 2020). L’iniziativa “Dona un albero” si inserisce nel primo asse, quello di Smart city per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani, ed in particolare dell’Agenda digitale metropolitana. Ma come funziona esattamente? Con “Dona un albero” sarà possibile acquistare, attraverso la piattaforma predisposta sul portale della Direzione Ambiente del Comune di Firenze, e donarlo a chi si preferisce. L’albero sarà impiantato, munito di targa con il nome del destinatario della dedica e il Comune si farà carico della manutenzione (qui tutte le info) Vedete? Quest’iniziativa mette insieme tante cose positive: l’apporto dell’Unione sul territorio in funzione di un maggior sviluppo digitale, verso lo sviluppo di una città che renda l’accesso ai servizi sempre più smart e che non dimentichi per niente al mondo la sua anima verde. Una città europea