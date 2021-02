Covid-19: domenica non si fermano le vaccinazioni Astrazeneca

Stella e Manchia (FI): "Un errore limitare a 55 anni il vaccino per il personale pubblico, La Regione Toscana sbaglia"

Firenze, 13 febbraio 2021- Si è avviata dal 27 dicembre 2020 la campagna vaccinale anti-Covid. Alle 12.00 di oggi sono state effettuate complessivamente 175.316 vaccinazioni, 5.290 in più rispetto a ieri (+3,1%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l'intera giornata. La Toscana è la 8° regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (il 81% delle 216.520 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 4.709 per 100mila abitanti (media italiana: 4.803 per 100mila).

L'ultima giornata della prima fase di vaccinazione con Astrazeneca, prevista per domenica 14 febbraio coinvolgerà oltre alla maxi sede del Centro Affari e Convegni di Arezzo, anche alcune sedi territoriali nella provincia di Arezzo. Qui verranno somministrate 400 dosi del vaccino, che si vanno a sommare alle 200 già previste per il Centro Affari e Convegni, per un totale di 600 vaccinazioni giornaliere. Anche la vaccinazione è riservata ai docenti e al personale scolastico.

"La Regione Toscana sbaglia a limitare alla fascia 18-55 anni la prenotazione prioritaria del vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Sul portale prenotazioni, infatti, è stato possibile prenotare il vaccino solo alle persone comprese nella fascia di età che va dai 18 ai 55 anni, per tutta una serie di categorie di lavoratori pubblici: personale scolastico e universitario, docente e non docente, di ogni ordine e grado, Forze Armate, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Polizie Locali, polizia penitenziaria e detenuti. E' un grave errore, che esclude di fatto le persone più anziane, come se queste corressero meno rischi nel contrarre il virus". Lo affermano la consigliera comunale e provinciale di Pistoia di Forza Italia, Patrizia Manchia, e il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che ha presentato un'interrogazione urgente al Presidente della Regione e all'assessore competente.

"I rischi associati ad una possibile infezione da Covid-19, aumentano frequentemente con l'aumentare dell'età - ricordano Stella e Manchia -. Oltre 14 milioni di persone in Italia convivono con una patologia cronica e di questi 8,4 milioni sono ultra 65enni, sono proprio loro le categorie più a rischio, pazienti doppiamente fragili per età e per patologie pregresse, che devono stare ancora più attenti di altri. Considerando che il maggior numero di persone appartenenti alle categorie professionali suddette, tra cui il personale scolastico, va in pensione intorno ai 66-67 anni di età, chiediamo al Presidente Giani e all'Assessore Bezzini di spiegarci le ragioni dell'esclusione degli over 55enni da questa prima fase vaccinale, e di vaccinarli il prima possibile".