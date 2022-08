Domenica 4 settembre le atmosfere del Vintage Market al Molo

L’estate settembrina si accende con un Vintage Market en plein air per vivere al meglio la domenica in compagnia, tra musica e freschi drink, immersi nel verde, sul Lungarno più frizzante dell’estate fiorentina.

La bella stagione entra nella sua dimensione più piacevole e rilassante. Domenica 4 settembre arriva un evento pieno di colori e divertente, ma anche improntato sulla creatività e sostenibilità. Tante idee, pensate da menti brillanti e realizzate da mani artigiane con passione, e un’attenzione particolare per l’ambiente, da sempre alla base della filosofia Vintage e dell’artigianato che parte dal recupero di materiali per dare vita a nuovi bellissimi capi e oggetti. Il viaggio alla scoperta di nuovi luoghi e sensazioni approda sul Lungarno in uno degli spazi più amati dell’estate fiorentina.

L’onda lunga dell’estate arriva il 4 settembre dalle 12 alle 20.00 il Summer Vintage Market di Pimp My Vintage al Molo Firenze (Lungarno Colombo 27), tra sdraio, tramonti, cocktail, un mare di vestiti e accessori, borse e vinili, gioielli e occhiali, design e artigianato creativo, brand emergenti. Un viaggio alla scoperta di capi unici, di nuovi brand, oggetti da collezione e opere di giovani artisti.

Tanti stand e progetti creativi e di recupero, come quello di Nicolò (N.P.), giovane empolese appassionato di moda e remake che parte dalla selezione di abbigliamento vintage per elaborarlo in modo creativo e creare pezzi unici. Dalla costa toscana invece arriva Cacciucco Records con una selezione speciale di dischi che ci ricordano che la musica migliore non invecchia anzi migliora col tempo e continua a girare come i vinili che tornano ad essere richiestissimi. O ancora Barbara Vintage, che colleziona locandine e pubblicità dai primi del ‘900 agli anni ‘90 e li trasforma in opere da incorniciare che ci raccontano l'evoluzione della moda, del costume e del linguaggio.

Tanto vintage ovviamente (con pezzi unici, dall’eleganza dei ‘50 allo street wear dei ‘90), con stand selezionati di vestiti, oggettistica, borse, locandine, gioielli, arte, vinili e tanto altro ancora. Ma anche i migliori prodotti di artigianato, pezzi unici fatti a mano, con un occhio all’ambiente: tecniche e materiali di riciclo e riuso, per vivere la nuova stagione in modo originale e consapevole.

L’ingresso all’evento è gratuito.