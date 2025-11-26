Domenica 30 novembre la Firenze Marathon: info percorso e viabilità

Domenica 30 novembre torna la Firenze Marathon. Si tratta della 41esima edizione che si svolgerà più o meno lo stesso percorso dell’anno scorso (tranne alcune modifiche limitate legate a cantieri sui lungarni e in zona San Niccolò). Saranno quindi interessati i viali di circonvallazione dai lungarni a piazza Gaddi, i lungarni fino al Tuscany Hall, la zona dello stadio oltre al Parco delle Cascine con orari di riapertura al transito diversificati sulla base del percorso. Anche quest’anno alla tradizionale maratona si affiancherà la corsa di 10 chilometri che si snoderà all’interno delle strade del centro, già chiuse per la “sorella maggiore”. Oltre all’anello autostradale Firenze sud-Firenze Nord saranno sempre percorribili le seguenti direttrici.

Direttrici da sud

Per le provenienze da via Aretina: via Rocca Tedalda-ingresso sottopasso del Gignoro-via Corilla-via Spadaro-via della Chimera-via Vitelli-via del Gignoro-viale Verga (direzione viale Duse uscita su via Lungo l’Affrico-viale Righi-viale Volta-piazza delle Cure poi tutte le direttrici o verso via Faentina o verso i viali/piazza della Libertà.Per le provenienze da viale Europa: la direttrice viale Giannotti-piazza Ravenna e poi lungarno Ferrucci- piazza Ferrucci- viale dei Colli- Porta Romana-piazza Pier Vettori-via del Ponte Sospeso fino alle 12 in piazza Gaddi in corsia protetta-via dei Vanni direzione Isolotto e quindi Viadotto dell’Indiano. Dalle 12 piazza Gaddi sarà aperta anche verso Ponte alla Vittoria.

Direttrici da nord/Isolotto

Per le provenienze da Isolotto: via del Sansovino-via Pisana-piazza Pier Vettori-viale Aleardi verso Porta Romana-viale dei Colli-piazza Ferrucci-via Orsini e uscita verso Firenze Sud. Libere le direttrici verso Ospedale di Careggi attraverso il Ponte dell’Indiano.Per le provenienze da Novoli: verso Careggi tutto libero, mentre in direzione sud lo stesso itinerario da Isolotto quindi attraverso il Ponte all’Indiano. Oppure via Bolognese-via Salviati-via Faentina (o Ponte Rosso) direzione piazza delle Cure-viale dei Mille-via Pacinotti-viale Volta-viale Righi-viale Lungo L’Affrico-viale Duse-viale Verga-via del Gignoro-via Aretina o via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Sempre aperti e percorribili nei due sensi il Viadotto Marco Polo e il Viadotto dell’Indiano, e per quanto riguarda i viali di circonvallazione il tratto da piazza della Libertà a viale Lavagnini in direzione di viale Strozzi sarà sempre percorribile, gli altri tratti riapriranno nei due sensi di marcia progressivamente dopo il passaggio dei partecipanti: prima il tratto piazza Libertà-viale Matteotti-piazzale, poi il tratto Porta a Prato-viale Fratelli Rosselli-viale Strozzi-viale Lavagnini. Verso le 12 sarà la volta del tratto Porta a Prato-viale Fratelli Rosselli-Ponte alla Vittoria ed entro le 15 riaprirà nei due sensi l’ultimo tratto dei viali a riaprire nei due sensi di marcia è quello piazzale Donatello-piazza Beccaria-viale Giovine Italia e viale Amendola.

Accesso agli ospedali

Nessun problema di accesso agli ospedali esterni come Nuovo San Giovanni di Dio e Santa Maria Annunziata. Anche il polo ospedaliero di Careggi sarà sempre raggiungibile attraverso il Viadotto dell’Indiano oppure per i veicoli provenienti dal Girone sul percorso via del Gignoro-viale Volta-Cavalcavia delle Cure.

Accesso sempre consentito anche per l’ospedale di Santa Maria Nuova provenendo da viale Segni su percorso via della Mattonaia- via Niccolini-piazza D’Azeglio-via della Colonna-Borgo Pinti-via Sant’Egidio-piazza di Santa Maria Nuova; in uscita via dei Servi-via del Castellaccio-via Alfani-via dei Pilastri-via Carducci-via Niccolini-via Leopardi-viale Gramsci-viale Mazzini-via Masaccio-viale Don Minzoni e poi verso le Cure oppure verso piazza della Libertà.

Accesso alla stazione di Santa Maria Novella

La stazione di Santa Maria Novella dagli inizi dei provvedimenti e fino alle 9.30 sarà accessibile per i veicoli dal lato del binario 16 con ingresso e uscita veicolare da piazzale Montelungo: ingresso da viale Strozzi e uscita da via Caduti di Nassirya-via della Rivoluzione Ungherese o via del Romito. Per i veicoli che si trovano già in area della stazione di Santa Maria Novella e fino alle 9.30 circa l’uscita sarà da via Valfonda-viale Strozzi-via Ridolfi-via Barbaro-via Dionisi-controviale viale Strozzi-piazza Bambine e Bambini di Beslan-rampa viale Strozzi lato Fortezza-piazzale Montelungo con uscita su via Caduti di Nassirya-via della Rivoluzione Ungherese o via del Romito.

Tramvia e bus

Attenzione alle modifiche al trasporto pubblico sia bus che tramvia. Domenica dall’inizio del servizio alle 15.30 saranno 22 le linee di Autolinee Toscane modificheranno i loro percorsi con limitazioni, deviazioni e soppressione di servizio. Si tratta delle linee 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 23, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 55, C1, C2, C3, C4. Le modifiche di ogni linea saranno effettuate in fasce orarie diverse, sulla base del passaggio della manifestazione.

Alcune modifiche dei percorsi delle linee C1 e C2 saranno attive dalle 9 di sabato 29 novembre per la chiusura di via dei Pecori, piazza dell’Olio e via Brunelleschi per gli allestimenti. Saranno attivi presidi e personale aggiuntivo per garantire assistenza. Previste modifiche anche dei percorsi di alcune linee extraurbane in ingresso e uscita città. In particolare, saranno coinvolte le linee SFS, 25, 131, 131O, (50G), 307A, 301A, 319, 343A, 345A, 365, 365A, 368, 373, SI90. Per alcune linee ci sarà una limitazione nella zona di Porta Romana.

Per quanto riguarda la linea T2 della tramvia dalle ore 8.15 alle ore 9.30 circa i tram non circoleranno nel tratto Redi-Fratelli Rosselli. Per raggiungere il centro sarà attivato un servizio bus sostitutivo che collegherà le fermate Ponte all’Asse della T2 e la fermata Leopoldo della T1. Sarà interrotto anche il tratto Poliziano-San Marco ma non sarà possibile attivare bus sostitutivi a causa del passaggio della Maratona proprio nella zona di piazza San Marco. Regolare la linea T1.

Per info sulle linee bus: www.at-bus.it o la app at bus (https://www.at-bus.it/it/app)

Per le info sulla linea T2 del tram https://www.gestramvia.it e canali social Telegram, X, facebook.

I PROVVEDIMENTI I primi provvedimenti relativi agli allestimenti scattano da oggi e altri se ne aggiungeranno fino ai divieti di transito sul percorso nella giornata di domenica. Predisposto anche il servizio ad hoc della Polizia Municipale con l'impiego di 200 operatori tra agenti e ufficiali.Ecco in dettaglio.

Provvedimenti per l’Expo Maratona (zona Porta a Prato)

Per l’Expo Maratona allestito nella zona di Porta a Prato sono stati istituiti divieti di sosta piazza Morales, via Gabbuggiani, piazza Vittorio Veneto (tratti).Provvedimenti propedeutici

Tra oggi e domani sono previsti i primi divieti di sosta propedeutici in via dei Brunelleschi, via della Colonna, via dei Cerretani, via dei Pecori, piazza dell’Olio (per la rimozione temporanea delle rastrelliere).Provvedimenti per la postazione sanitaria e l’arrivo

Dalle 6 di sabato si aggiungeranno anche i divieti di sosta in piazza dell’Olio, via dei Cerretani, via dei Pecori, via dei Brunelleschi, piazza dei Cavallari per l’installazione della postazione sanitaria e dell’arrivo. Sabato alle 20 sarà la volta di ulteriori divieti di sosta sempre per le postazioni sanitarie in via dei Cerretani, largo Gennarelli (area interna parcheggio centrale).

Provvedimenti zona partenza/arrivo-allestimento/disallestimento e logistica

Si inizia con l’istituzione dalla mezzanotte tra venerdì e sabato di divieti di sosta nella zona di arrivo in piazza del Duomo, via dei Calzaiuoli, piazza San Giovanni, piazza di Santa Maria Novella (area pedonale), via dei Tornabuoni. Per l’allestimento/disallestimento della logistica nelle zone di partenza e arrivo della gara sempre dalla mezzanotte di sabato scatteranno divieti di sosta a tratti in via Brunelleschi, piazza della Repubblica, via dei Calzaiuoli, piazza del Duomo, piazza San Giovanni, piazza Santa Maria Novella.

E anche in via dei Brunelleschi, piazza della Repubblica e via Porta Rossa per il controllo iscritto e arrivo. Previsti poi divieti di transito in via dei Brunelleschi (tra via dei Pecori a via dei Tosinghi). Diventeranno invece strade senza sfondo via Roma (da via dei Pecori a via Tosinghi con uscita dal lato di quest’ultima), via Tosinghi (da via Roma a via dei Brunelleschi con uscita dal lato di via Roma), piazza della Repubblica (da via dei Brunelleschi e via degli Strozzi con uscita dal lato di quest’ultima) mentre in via degli Strozzi sarà invertito il senso di marcia da piazza della Repubblica verso via dei Vecchietti.

Provvedimenti per installazione punti di ristoro e spugnaggi

Dalla mezzanotte tra sabato e domenica saranno istituiti divieti di sosta e transito nel controviale di viale Valcareggi. Previsti anche divieti di sosta in via Ponte alle Mosse (da piazzale di Porta a Prato a viale delle Carra), viale degli Olmi (da piazzale delle Cascine a viale del Galoppo), via della Fonderia (lato numeri civici dispari tra via dell'Anconella e via Sogliani), piazza Demidoff, via Verdi (tra piazza Santa Croce e via Ghibellina), lungarno Aldo Moro (lato Arno fronte Piscina Bellariva), via Mannelli (tra via dei Frati Bigi e il numero civico 81), viale Fanti (tratti viale Nervi-via Volturno e via Damiano Chiesa-via Milazzo), via Fra’ Giovanni Angelico (tra via Orcagna e via Cimabue), lungarno Vespucci (tra via Melegnano e piazza Ognissanti), via della Mattonaia (tratto adiacente a piazza Annigoni).

Provvedimenti propedeutici

I primi provvedimenti propedeutici allo svolgimento della gara sono i divieti di transito che scatteranno domenica dalle 2 (fino alle 7) nell’area del castrum ovvero quella compresa tra via Vecchietti, piazza Santa Maria Maggiore, via Cerretani (da via Zanetti a piazza Santa Maria Maggiore inclusa), via Zanetti, via dei Conti, piazza Aldobrandini, Canto dei Nelli, piazza San Lorenzo, via dei Gori, via dei Pucci, via Bufalini, via Portinari, via dell’Oriuolo, via del Proconsolo, piazza San Firenze, via della Condotta, via Porta Rossa, piazza Davanzati, via Sassetti.A seguire, dalle 7 alle 15, il divieto di transito si allarga al centro compreso tra piazza Goldoni, Borgo Ognissanti, via del Porcellana, via Palazzuolo, via dell’Albero, via Santa Caterina da Siena, piazza Stazione, piazza dell’Unità Italiana, via Sant’Antonino, via dell’Ariento, Canto dei Nelli, piazza San Lorenzo, via dei Ginori, via Guelfa, via degli Alfani, via dei Servi, via Bufalini, via Sant’Egidio, via dell’Oriuolo, piazza Salvemini, via Verdi, piazza Santa Croce, via dei Benci, lungarno Diaz, piazza dei Giudici, lungarno Anna Maria Luisa dei Medici, lungarno Archibusieri, piazza del Pesce, lungarno Acciaiuoli, lungarno Corsini.

Provvedimenti sul percorso della maratonaDalle 8 e fino alle 15 di domenica scatteranno divieti di sosta e transito sul percorso della maratona: partenza da piazza Duomo-via Martelli-via Cavour-piazza San Marco-via Cesare Battisti-piazza Santissima Annunziata-via della Colonna-piazza D’Azeglio-via Pellico-viale Gramsci (lato numeri civici dispari)-piazzale Donatello-viale Matteotti (lato numeri civici dispari)-piazza Libertà-viale Lavagnini(lato numeri civici dispari)-viale Strozzi-viale Fratelli Rosselli-piazzale di Porta a Prato-via del Ponte alle Mosse-via Paisiello-via delle Cascine-piazza Puccini-via delle Cascine-piazzale delle Cascine-viale dell’Aeronautica-viale Washington-piazza Kennedy-viale Lincoln-vialetto del Narciso-viale della Catena-viale dell’Indiano-viale del Pegaso-viale dell’Aeronautica-piazzale delle Cascine-viale degli Olmi-piazzale Jefferson-viale del Visarno-via del Fosso Macinante-via Berio-viale Fratelli Rosselli-Ponte alla Vittoria-piazza Gaddi-via della Fonderia-lungarno di Santa Rosa-lungarno Soderini-lungarno Guicciardini-piazza dei Frescobaldi-via Maggio-piazza San Felice-piazza Pitti-via dei Guicciardini-Ponte Vecchio-lungarno Archibusieri-piazza del Pesce-lungarno Anna Maria Luisa dei Medici-piazza dei Giudici-lungarno Diaz-Ponte alle Grazie-lungarno Serristori-piazza Poggi-lungarno Cellini-piazza Ferrucci-Ponte a San Niccolò-lungarno Pecori Giraldi-lungarno Zecca Vecchia-piazza dei Cavalleggeri-via dei Benci-piazza Santa Croce-via Verdi-via Ghibellina-viale Giovine Italia-via Duca degli Abruzzi-viale Amendola-lungarno del Tempio-lungarno Colombo-lungarno Aldo Moro-largo Folon-via della Casaccia-via Aretina-via di San Salvi-via Chiarugi-via Di Credi-via Mannelli-piazza Vasari-via del Pratellino-via del Campo D’Arrigo-largo Gennarelli-viale Malta-viale Fanti (interno)-piazza Berlinguer-viale Paoli-viale Nervi-piazzale Campioni del ’56 primo scudetto della Fiorentina-piazzale Campioni del ’69 secondo scudetto della Fiorentina-viale Fanti-viale Valcareggi-passaggio all’interno dello stadio di atletica-viale Fanti-viale Cialdini-viale De Amicis-cavalcavia dell’Affrico-piazza Alberti-via Piagentina-via Fra’ Giovanni Angelico-viale Duca degli Abruzzi-viale Giovine Italia-via dell’Agnolo-via Santa Verdiana-piazza Ghiberti-via della Mattonaia-Borgo La Croce-piazza Sant’Ambrogio-via Pietrapiana-piazza Salvemini-via dell’Oriuolo-piazza Duomo-via dei Servi-via de’ Pucci-via Ricasoli-via Alfani-via Cavour-via Martelli-piazza Duomo-via del Proconsolo-piazza San Firenze-via dei Leoni-via della Ninna-piazzale degli Uffizi-via Lambertesca-via Por Santa Maria-lungarno Acciaiuoli-via dei Tornabuoni-via Parione-piazza Goldoni-lungarno Vespucci-via Curtatone-via Montebello-piazza Ognissanti-Borgo Ognissanti-piazza Goldoni-via della Vigna Nuova-via Tornabuoni-piazza Santa Trinità-via delle Terme, via Por Santa Maria-via Vacchereccia-piazza Signoria-via Calzaiuoli- piazza San Giovanni-via dei Pecori (arrivo).

Tutte le strade afferenti al percorso sono da considerarsi strade senza sfondo a doppio senso di circolazione con ingresso/uscita lato opposto alla gara.

Provvedimenti sul percorso della 10km Anche in questo caso dalle 8 alle 15 saranno in vigore divieti di sosta e transito lungo il percorso che in parte ricalca quello della maratona, ovvero: via Tornabuoni-Ponte Santa Trinita-piazza dei Frescobaldi-via Maggio-piazza San Felice-piazza Pitti-via Guicciardini-Ponte Vecchio-piazza del Pesce-lungarno Archibusieri-lungarno Anna Maria Luisa dei Medici-piazza dei Giudici-lungarno Diaz-Ponte alle Grazie-lungarno Serristori-piazza Poggi-lungarno Cellini-piazza Ferrucci-Ponte a San Niccolò-lungarno Pecori Giraldi-lungarno Zecca Vecchia-lungarno alle Grazie-via dei Benci-piazza Santa Croce-via Verdi-via Ghibellina-viale Giovine Italia-via dell’Agnolo-via Santa Verdina-piazza Ghiberti-via della Mattonaia-Borgo La Croce-piazza Sant’Ambrogio-via Pietrapiana-piazza Salvemini-via dell’Oriuolo-via del Proconsolo-piazza di San Firenze-via dei Leoni-via della Ninna-piazzale degli Uffizi-via Lambertesca-via Por Santa Maria-lungarno Acciaiuoli-via dei Tornabuoni-via Parione-piazza Goldoni- lungarno Vespucci-via Melegnano-via Montebello-piazza Ognissanti-Borgo Ognissanti-piazza Goldoni-via della Vigna Nuova-via Tornabuoni-piazza Santa Trinita-via delle Terme-via Por Santa Maria-via Vacchereccia-piazza della Signoria-via dei Calzaiuoli-piazza San Giovanni-via dei Pecori.

Anche in questo caso tutte le strade afferenti al percorso sono da considerarsi strade senza sfondo a doppio senso di circolazione con ingresso/uscita lato opposto alla gara.

Provvedimenti per la gara-divieti di sostaDalle 20 di sabato sarà revocata l'attuale normativa della sosta in viale Gramsci e viale Lavagnini (lato numeri civici pari), via Palazzeschi (intera area di parcheggio) per consentire lo spostamento temporaneo in quell'area dei veicoli rimossi. Dalla stessa ora inizieranno a scattare i divieti di sosta lungo il percorso, in dettaglio: fino alle 12 di domenica in via e nel piazzale delle Cascine, lungarno Cellini (dal numero civico 9 alla corsia lato fiume su ambo i lati), piazza Poggi, via Cesare Battisti, via della Colonna (da piazza Santissima Annunziata a piazza D’Azeglio), piazza D’Azeglio (da via Farini a via Carducci e da via Niccolini e via Giordani), via Pellico (da via Giordani a viale Gramsci), piazza della Libertà (nella sola direttrice di scorrimento viale Lavagnini-viale Matteotti), lungarno Diaz (da piazza Giudici a Ponte alle Grazie),piazza dei Giudici (corsia di collegamento tra i lungarno Archibusieri e Diaz), via Guido Spadolini (da Ponte Giorgio Spini a Ponte degli Alpini esclusi stalli bus servizio sostitutivo ferroviario e tramviario), piazzale Galileo (tre stalli di sosta adiacenti a viale Torricelli).Scatteranno sempre dalle 20 di sabato (per terminare però alle 14 di domenica) i divieti di sosta in piazza di Cestello (tratti), via Aretina (tratto via di Bellariva-via San Salvi lato numeri civici pari), piazza Alberti (corsia di collegamento via Scipione Ammirato-via Gioberti), via di San Salvi (tratto tra via Aretina-via Chiarugi), via Chiarugi, via di Credi, viale Fanti (tratto compreso tra piazza Berlinguer, la Misericordia, la recinzione della piscina Costoli e la pista ciclabile esclusi), piazza Berlinguer, lungarno della Zecca Vecchia, viali Paoli (tra viale Valcareggi e tutto il fronte di piazza Berlinguer), viale Valcareggi (compreso controviale), viale Nervi (tra viale Paoli e piazzale Campioni del ’69), piazzale Campioni del ’56 e piazzale Campioni del ’69.

Si concluderanno invece alle 15 di domenica (dalle 20 di sabato) i divieti di sosta in via Parione, piazza Goldoni, via Santa Verdiana, piazza Ghiberti (direttrice via Santa Verdiana-via della Mattonaia), via della Mattonaia (da piazza Ghiberti a Borgo la Croce lato numeri civici dispari), via Pietrapiana (tra via dei Pepi e piazza Salvemini), via dei Servi (tra via dei Pucci al numero civico 23r lato numeri civici dispari), via dei Pucci, via Cavour (tra via dei Pucci e piazza San Marco), via degli Alfani (da via Cavour a via Ricasoli), via Ricasoli (lato numeri civici pari tra via dei Pucci verso via Alfani), lungarno Vespucci (area fronte via Curtatone).Termineranno invece alle 18 di domenica i divieti di sosta in piazza San Marco, lungarno Pecori Giraldi, viale Giovine Italia, viale Amendola (tra lungarno del Tempio e via Duca degli Abruzzi).Passando a domenica, giorno della gara, dalle 6 alle 10 saranno in vigore i divieti di sosta in viale Gramsci (lato numeri civici dispari da piazzale Donatello a via Pellico), in viale Matteotti (semicarreggiata lato numeri civici dispari), piazzale Donatello (carreggiata con direttrice di scorrimento da viale Matteotti a viale Gramsci), viale Lavagnini (semicarreggiata lato numeri civici dispari compreso il controviale), viale Strozzi (nella sola direttrice di scorrimento viale Fratelli Rosselli/via Valfonda), viale Fratelli Rosselli (tratto viale Strozzi-piazzale Porta a Prato compreso controviale), piazzale di Porta a Prato (per le direttrici di scorrimento viale Belfiore-Ponte alla Vittoria e Ponte alla Vittoria-viale Fratelli Rosselli), via del Ponte alle Mosse (tratto da via delle Carra e via Paisiello), via Paisiello.

Cambio di senso in Borgo Pinti tra via di Mezzo e via dell’Oriuolo verso via Sant’Egidio.

Altri divieti di sosta sempre dalle 6 (ma fino alle 12) in via del Fosso Macinante, via Berio, via del Visarno (tra via del Fosso Macinante e piazzale Jefferson), piazzale Jefferson, lungarno Santa Rosa, lungarno Soderini, lungarno Guicciardini, piazza Frescobaldi, largo Buoncristiano (da via Sogliani a Ponte alla Vittoria), via Sogliani (da piazza Gaddi a via della Fonderia), via della Fonderia (tra via Sogliani e piazza Gaddi).Saranno in vigore fino alle 15 (sempre a partire dalle 6) i divieti di sosta in via Curtatone, via Montebello (da via Curtatone a piazza Ognissanti), via Melegnano (da lungarno Vespucci a via Montebello), Borgo Ognissanti (da piazza Goldoni a piazza Ognissanti), piazza Ognissanti, viale Paoli (da viale Fanti a piazza Berlinguer), viale Fanti (compreso i controviali tra largo Gennarelli e viale Nervi esclusi).

Provvedimenti per la gara-divieti di transito

Il percorso interessa i viali con divieti che scattano alle 6 e terminano in orari di differenziati. Il tratto da piazza della Libertà a viale Lavagnini in direzione Strozzi sarà sempre percorribile mentre il tratto da piazza della Libertà a piazzale Donatello riaprirà nei due sensi di marcia riaprirà intorno alle 9.30, intorno alle 12 sarà la volta del tratto da Porta a Prato a piazza Gaddi. L’ultimo tratto dei viali a riaprire nei due sensi è quello tra piazzale Donatello e lungarno Pecori Giraldi-viale Amendola.

In dettaglio i primi provvedimenti scatteranno alle 6 di domenica e fino alle 15 in viale Gramsci (per sola direttrice di marcia piazzale Donatello-piazza Beccaria), piazza Beccaria (per la sola direttrice verso piazza Piave), via Duca degli Abruzzi (nella corsia di collegamento tra viale Amendola e viale Giovine Italia), viale Giovine Italia piazza Piave, lungarno Pecori Giraldi, viale Amendola (tra via Duca degli Abruzzi a lungarno del Tempio).Dalla stessa ora sarà realizzata una corsia protetta di collegamento tra le aree vietate e lungarno Ferrucci per i soli veicoli autorizzati in direzione di quest’ultimo: l’itinerario è via Thouar-via dei Malcontenti-viale Giovine Italia-piazza Piave-lungarno Pecori Giraldi-Ponte San Niccolò (nella corsia in direzione piazza Beccaria)-piazza Ferrucci (nella corsia di collegamento tra il ponte e lungarno Ferrucci lato Arno).

Pertanto, i veicoli provenienti dal lungarno all’incrocio con la piazza omonima dovranno obbligatoriamente svoltare a destra.Dalle 6 fino alle 10 saranno in vigore divieti di transito in via Sogliani e fino alle 12 anche in via Bronzino (tra piazza Gaddi e via Giovanni della Casa). Dalle 6 alle 12 inoltre nella rotatoria di piazza Gaddi sarà istituito un restringimento di carreggiata con due corsie residue per la circolazione da via del Ponte Sospeso verso via dei Vanni e quindi l’Isolotto-viale Talenti.

Nello stesso orario in viale Fratelli Rosselli e piazzale Vittorio Veneto (carreggiate lato centro) sarà in vigore un senso unico verso l’Arno con obbligo di svoltare a sinistra su lungarno Vespucci. Sempre dalle 6 alle 12 prevista la chiusura di via della Scala (tra via Rucellai e viale Fratelli Rosselli), piazza Puccini (all’intersezione con via Tartini in direzione del Parco delle Cascine), via del Barco (da via dei Vespucci a via del Pegaso). Previsto anche un senso unico alternato a vista in via di San Niccolò tra via dell'Olmo e via San Miniato, Scatteranno alle 7.30 e rimarranno in vigore fino alle 10 i divieti di transito in piazza della Libertà nella corsia di collegamento direttrice viale Matteotti-via Cavour, via Cosimo Ridolfi (tra via Barbano e viale Strozzi).Dalle 8 alle 13 sarà la volta dei divieti di transito in via Generale Dalla Chiesa (per la sola carreggiata con direttrice centro città), sul Ponte Falcone (per le sole corsie in direzione centro città) e via De Nicola (tra via Gobetti e via della Casaccia per la sola direttrice di marcia da Gobetti/Casaccia).

Inoltre, in via della Casaccia per la sola direttrice di traffico lungarni/Aretina sarà istituito il senso unico verso i lungarni.Dalle 6 alle 14 previsti il divieto di transito in piazza Alberti (nella corsia di collegamento via Chiarugi-piazza Alberti-via Di Credi) e in via Duprè (da via Frusa a viale Fanti).Tra gli altri provvedimenti in vigore dalle 6 alle 10 il senso unico in via Gino Capponi (da piazza Isidoro Del Lungo verso via Venezia), in via Caduti di Nassyria (da viale Strozzi a Ponte degli Alpini).

In viale Strozzi sono previste l’istituzione di strada senza sfondo sul lato Montelungo e la revoca della corsia preferenziale nel sottopasso.

Provvedimenti relativi al trasporto pubblico

Per agevolare il transito dei mezzi pubblici sono stati predisposti ulteriori provvedimenti che scatteranno alle 16 di sabato e rimarranno in vigore fino alle 18 di domenica. Si tratta di divieti di sosta in via Pisana (lato numeri civici dispari tra il numero civico 7 e viale Ariosto) e via Gian Paolo Orsini (nel tratto lato numeri civici dispari nel tratto compreso tra i numeri civici 125/r e 103), via Ponte alle Mosse (tratto da via Doni verso via Veracini), via Doni (tratto da via Ponte alle Mosse a via Toselli), via Toselli (da via Boccherini verso il Mugnone), via Maragliano (lato numeri civici pari tra via Doni e il civico 78), viale Duse (ambo lati dal numero civico 34 a via Lungo l’Affrico), via Lungo l’Affrico (ambo i lati da viale Duse al numero civico 162 eccetto stalli per disabili), piazza dell’Unità Italiana (corsia di raccordo interna).Infine, domenica saranno revocate le corsie riservate e le aree pedonali con disattivazione delle relative porte telematiche (fino alle 18).